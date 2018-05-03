Анастасия Волочкова проводит время в Турции. Сопровождает скандально известную балерину ее возлюбленный Михаил, однако многочисленным поклонникам артистки мужчина явно не нравится.

Анастасия Волочкова проводит время в Турции. Сопровождает скандально известную балерину ее возлюбленный Михаил, однако многочисленным поклонникам артистки мужчина явно не нравится.Не успела общественность прийти в себя от недавнего отпуска Анастасии Волочковой в Таиланде, как скандально известная балерина отправилась греться на солнышко в Турцию. Артистка не устает выкладывать на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии с отдыха: то Анастасия в микроскопическом купальнике в очередной раз демонстрирует продольный шпагат (товар лицом, так сказать), то показывает тарелки с едой (в них, разумеется, только ее излюбленный шпинат), то смело плавает в еще прохладном море (хотя по сравнению с ледяными купелями это ничто).Отметим, что турецкий отдых Волочкова проводит с возлюбленным Михаилом, который, по некоторой информации, работает системным администратором в салоне красоты, куда регулярно наведывается балерина. "Не теряйте нас! 😂 Мы всегда рядом!👍🏼🌺🌹🌴 ❤️ " – обратилась к многочисленным подписчикам Волочкова под фото, на котором запечатлена в обнимку с избранником.Судя по комментариям, фанатам Михаил не нравится. поклонники убеждены, что Анастасии нужен более представительный мужчина. А еще некоторые особо наблюдательные пользователи высказали мнение, что возлюбленный негативно влияет на балерину."О, альфонсика на моря вывезли (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Мужчине надо за себя взяться и бросить вредные привычки, нездорово выглядит на многих фото", "Настя проснитесь, что с Вами. Ужас", "А вот и Мииииша, которому судя по его виду, хорошечноо, чем и воспользовалась прима, возложив на него свои 🐴👣", "Мишаня на 100% Альфонс!!!", "Настя, похоже вы снова ошиблись с мужчиной, он с вами ради денег и славы, хорошо если я ошибаюсь, посмотрим, что дальше будет", – высказались встревоженные поклонники.А дальше артистка пошла вразнос. Анастасия опубликовала видео, на котором скачет по пляжу с подоткнутой у пояса юбкой, а потом продемонстрировала фото, на котором делает шпагат в прозрачном черном боди. Фанаты приуныли. "Даааа(((", "Какой кошмар((", "Да это плохое влияние этого Миши(", "Пьяные прыжки.. Альфонс спаивает, ага(", "Вы и так яркая.. зачем вам клоунада? И Миша или Джамшут уж не знаю ..не вашего полета птица))...вы павлин )) а он воробей )) И по моему спаивает вас или вы его не знаю )... и видно что альфонс..." – печально констатировали фанаты.