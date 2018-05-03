Телеведущий Андрей Малахов сделал сюрприз поп-звезде 80-х Кате Семеновой. Певица приняла участие в программе Привет, Андрей! на телеканале Россия 1 в качестве корреспондента.

Пока Семенова участвовала в демонстрации на Красной площади, в ее квартире сделали косметический ремонт. Вместо старых протекающих потолков певица получила новые, мебель заменили на другую – более светлых оттенков.За минувший год к Кате Семеновой было много внимания. Артистка развелась с мужем после 20 лет брака, она стала часто появляться в телеэфире, в том числе, неоднократно показывали, в каких условиях живет бывшая звезда поп-сцены. Зрители обратили внимание, что в квартире певицы давно не было ремонта, а мебель уже приходит в негодность.Ремонт стал для Семеновой настоящим сюрпризом – она не могла сдержать слез. "Спасибо Андрею Николаевичу за мою счастливую старость", - поблагодарила певица Андрея Малахова.