Певица Зара рассказала о необычной ситуации, с которой ей пришлось столкнуться на гастролях. Зарубежное выступление оказалось опасным для жизни артистки.

Певица Зара рассказала о необычной ситуации, с которой ейпришлось столкнуться на гастролях. Зарубежное выступление оказалось опасным дляжизни артистки.Артистка дала небольшое интервью, в котором призналась, что,будучи на четвертом месяце беременности на гастролях в Израиле, попала подобстрел. "Нам об этом не сказали, сказали только, где бомбоубежище. Мы спокойнопровели концерт, только после концерта нам сказали об этом инциденте, чтобы яне волновалась", – рассказала журналистам певица.Артистка отметила, что ей очень везет с фанатами. Везде еепринимали с радостью и открытым сердцем. "Разная реакция на те или песни, на туили иную концертную программу. Иногда начинают очень бурно реагировать – ужеразогретая публика, а бывает, что ее нужно раскачивать. Но в конце всегдабурные овации", – добавила звезда.Также артистка ловко увернулась от вопроса, о самой необычнойромантической встрече. "Я даже не помню, Господи, я всегда была такая серьезнаядевчонка, я по свиданиям не ходила", – поведала певица корреспондентам РЕН ТВ.Отметим, что исполнительница тщательно скрывает подробности своейличной жизни. Известно только, что за плечами у Зары два брака. Первый раз онапошла под венец с сыном экс-губернатора Санкт-Петербурга Валентины МатвиенкоСергеем. Супруги прожили вместе всего полтора года, после чего разошлись.Вторым мужем артистки стал начальник управления фармации Департаментаздравоохранения города Москвы Сергей Иванов. Во время этого бракаисполнительница стала мамой двух мальчиков: Даниила и Максима. Однако рождениедетей не спасло пару от развода.