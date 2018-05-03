«Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».

Сотрудники дорожной полиции вместе с Юными инспекторами движения призывают всех позаботиться о жизни и здоровье самых незащищенных участников дорожного движения – детей и последовать девизу ЮИДовцев: «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».2018 год является юбилейным для юных инспекторов движения. Ровно 45 лет назад были сформированы первые Отряды ЮИД, в ряды которых вошли школьники. Верные друзья и помощники сотрудников Госавтоинспекции ведут активную работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди своих сверсников, проводят акции и флэшмобы, всесторонне содействуют сотрудникам Госавтоинспекции в общем деле предотвращения дорожно-транспортных происшествий на улицах и дорогах, создают условия для воспитания у школьников правовой и гражданской грамотности, участвуют в слетах отрядов, конкурсах и соревнованиях агитбригад и даже отправляются в рейды с инспекторами ГИБДД.Госавтоинспекция города Москвы вместе с юными инспекторами движения напоминает родителям о важности и необходимости использования световозвращающих элементов. В условиях плохой видимости и в темное время суток именно светоотражатели помогают водителю заблаговременно заметить на проезжей части маленького пешехода.С целью пропаганды безопасности дорожного движения и популяризации световозвращающих элементов Госавтоинспекция Москвы при участии ЮИД подготовила социальный видеоролик – наглядное пособие для тех, кому еще неизвестно назначение полезного аксессуара, использование которого может спасти жизнь.В съемках видеоролика приняли участие юный инспектор движения Александр Ткачев – ученик ГБОУ Школа № 1411, а также Ярослава Захарова – воспитанница Московской школы театра и кино.