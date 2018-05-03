Церемония инаугурации президента России, намеченная на 7
мая, пройдет с некоторыми отклонениями от привычного сценария. Организаторы,
возможно, исключат из нее традиционный проезд кортежа главы государства по
столице.
Церемония инаугурации президента России, намеченная на 7
мая, пройдет с некоторыми отклонениями от привычного сценария. Организаторы,
возможно, исключат из нее традиционный проезд кортежа главы государства по
столице.
Возможные изменения в традиционной церемонии инаугурации
президента России анонсируются не впервые. Один из привычных моментов церемонии
касается президентского кортежа: на прошлых инаугурациях Владимир Путин
добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта Федеральной
службы охраны. На сей раз источники, знакомые с подготовкой мероприятия, предполагают,
что такого проезда не будет.
Отмечается, что окончательный сценарий инаугурации Владимира
Путина еще не утвержден, программу планируется согласовать в ближайшее время.
Церемония пройдет 7 мая в московском Кремле, передает РИА Новости.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта.
Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин
одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным
ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин отправится на
инаугурацию в новом отечественном автомобиле проекта "Кортеж". Вопрос
о том, чтобы представить лимузин именно во время церемонии, был решен.Предназначенная
для президента машина полностью готова. Однако позже организаторы церемонии
приняли решение не использовать "Кортеж".
Проект "Кортеж" – семейство автомобилей для первых
лиц государства. Предусмотрен выпуск на единой модульной платформе лимузина,
седана и минивэна. Машина прошла испытания, она отвечает всем требованиям
безопасности, но президент начнет использовать его позже, заявили источники.