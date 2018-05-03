Церемония инаугурации президента России, намеченная на 7 мая, пройдет с некоторыми отклонениями от привычного сценария. Организаторы, возможно, исключат из нее традиционный проезд кортежа главы государства по столице.

Церемония инаугурации президента России, намеченная на 7мая, пройдет с некоторыми отклонениями от привычного сценария. Организаторы,возможно, исключат из нее традиционный проезд кортежа главы государства постолице.Возможные изменения в традиционной церемонии инаугурациипрезидента России анонсируются не впервые. Один из привычных моментов церемониикасается президентского кортежа: на прошлых инаугурациях Владимир Путиндобирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта Федеральнойслужбы охраны. На сей раз источники, знакомые с подготовкой мероприятия, предполагают,что такого проезда не будет.Отмечается, что окончательный сценарий инаугурации ВладимираПутина еще не утвержден, программу планируется согласовать в ближайшее время.Церемония пройдет 7 мая в московском Кремле, передает РИА Новости.Голосование на выборах президента России прошло 18 марта.Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путинодержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым даннымЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин отправится наинаугурацию в новом отечественном автомобиле проекта "Кортеж". Вопросо том, чтобы представить лимузин именно во время церемонии, был решен.Предназначеннаядля президента машина полностью готова. Однако позже организаторы церемонииприняли решение не использовать "Кортеж".Проект "Кортеж" – семейство автомобилей для первыхлиц государства. Предусмотрен выпуск на единой модульной платформе лимузина,седана и минивэна. Машина прошла испытания, она отвечает всем требованиямбезопасности, но президент начнет использовать его позже, заявили источники.