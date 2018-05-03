Лондонский Челси возобновил поиск нового главного тренера. Представители английского клуба встретились с главным тренером Наполи Маурицио Сарри.

Лондонский "Челси" возобновил поиск нового главного тренера. Представители английского клуба встретились с главным тренером "Наполи" Маурицио Сарри.Контракт Сарри с неаполитанцами рассчитан еще на три года, но 59-летний специалист может покинуть "Наполи". Но для этого "Челси" придется выплатить неустойку в 8 миллионов евро. Кроме того, по информации "Спорт-Экспресс", нынешний тренер "Челси" Антонио Конте может проследовать в обратном направлении и возглавить неаполитанцев.Однако сам Антонио Конте не собирается уходить в отставку сам. Его контракт с "Челси" рассчитан еще на один год, и в случае его досрочного расторжения "синим" придется вылатить неустойку и ему.