Станислав Садальский сообщил, что Алла Пугачева очень расстроилась, увидев новый клип своего экс-супруга Филиппа Киркорова. Якобы Примадонна пришла в такое восхищение, что пожалела о своем неучастии в съемках, за что и распекла артиста.

Станислав Садальский сообщил, что Алла Пугачева очень расстроилась, увидев новый клип своего экс-супруга Филиппа Киркорова. Якобы Примадонна пришла в такое восхищение, что пожалела о своем неучастии в съемках, за что и распекла артиста.Видео на новую песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" получило бешеный успех. Менее чем за неделю этот ролик посмотрело более 14 миллионов человек. В клипе снялись Николай Басков, Яна Рудковская с пятилетним сыном Александром, Григорий Лепс, Тимати, Иван Ургант, Ольга Бузова и многие другие знаменитости. Сам Филипп предстал перед зрителями в новом облике – без бороды и с каре (поп-король отыгрывал бунтующего подростка).Говорят, некогда любимая женщина и вечная муза Киркорова Алла Пугачева очень расстроилась, что бывший муж не пригласил и ее на съемки. Об этом компетентно сообщил Станислав Садальский. "прикиньте, даже Алусик Пугачева посмотрела этот шедевр и звонит Киркорову: "Филипп, ну что за фигня? Я-бы с удовольствием сыграла бы в этой ***! Хоть бы спросил..! Ну что за дела, Филя?" – привел слова Примадонны Садальский на своей страничке в социальной сети Instagram.Популярный актер признался, что и сам был бы не прочь сняться в ролике. "Кстати, я бы тоже в этом клипе принял участие! По-хулигански сделано и здорово!) Хитяра 100 💣 пудово ,поздравляю👍🏾 " – завершил свой пост артист.Напомним, что по сюжету Киркоров изображает молодого хулигана, который отправляется гулять по улицам с приятелями. По дороге компания буянит, грабит, а герой Филиппа не раз демонстрирует прохожим средний палец (поэтому Dni.Ru не могут продемонстрировать ). Кстати, этих самых прохожих и изобразили представители отечественного шоу-бизнеса.