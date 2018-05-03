Чувство вины вызывает психическую болезнь Ученые из университета Ватерлоо (Франция) обнаружили, что страх перед чувством вины способствует лучшему изучению и лечению обсессивно‐компульсивного расстройства (ОКР) или невроз навязчивых состояний. Участниками их эксперимента стали 63 студента.

Чувство вины вызывает психическую болезньУченые из университета Ватерлоо (Франция) обнаружили,что страх перед чувством вины способствует лучшему изучению и лечениюобсессивно‐компульсивного расстройства (ОКР) или невроз навязчивых состояний. Участникамиих эксперимента стали 63 студента.Основным синдромом ОКР является массабеспокойных бессознательных ощущений. Сомнения, опасения, беспорядочные страхии воспоминания могут влиять на нелогичное поведение человека. Все это можетвызвать состояние внутреннего противоречия, которое оказывает пагубное влияниена психику.Это расстройство может иметь хронический,прогрессирующий или эпизодический характер. У добровольцев, принявших участие в исследовании,наблюдался широкий спектр признаков страха перед чувством вины.По словам специалистов, людям с ОКР присуща нерешительность,которая затрудняет им прекращение какого-либо действия. Человек с ОКРпытается все исправить и повторяет свой поступок заново, передает портал news‐medical.net. Ученые уверены, чтооткрытие позволит распознать у человекаобсессивно-компульсивное расстройство можно будет проще и быстрее.На днях было сделано еще одно интересное открытие. Ученыеиз Гарвардского университета сформулировали пять условий, соблюдениекоторых позволит увеличить продолжительность жизни на десятилетие,сообщает Правила достаточно просты: полезнаяпища, регулярные физические упражнения, поддержание нормального веса, отказот курения и умеренное употребления алкоголя.