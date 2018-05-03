Чувство вины вызывает психическую болезнь
Ученые из университета Ватерлоо (Франция) обнаружили,
что страх перед чувством вины способствует лучшему изучению и лечению
обсессивно‐компульсивного расстройства (ОКР) или невроз навязчивых состояний. Участниками
их эксперимента стали 63 студента.
Чувство вины вызывает психическую болезнь
Ученые из университета Ватерлоо (Франция) обнаружили,
что страх перед чувством вины способствует лучшему изучению и лечению
обсессивно‐компульсивного расстройства (ОКР) или невроз навязчивых состояний. Участниками
их эксперимента стали 63 студента.
Основным синдромом ОКР является масса
беспокойных бессознательных ощущений. Сомнения, опасения, беспорядочные страхи
и воспоминания могут влиять на нелогичное поведение человека. Все это может
вызвать состояние внутреннего противоречия, которое оказывает пагубное влияние
на психику.
Это расстройство может иметь хронический,
прогрессирующий или эпизодический характер. У добровольцев, принявших участие в исследовании,
наблюдался широкий спектр признаков страха перед чувством вины.
По словам специалистов, людям с ОКР присуща нерешительность,
которая затрудняет им прекращение какого-либо действия. Человек с ОКР
пытается все исправить и повторяет свой поступок заново, передает портал news‐medical.net. Ученые уверены, что
открытие позволит распознать у человека
обсессивно-компульсивное расстройство можно будет проще и быстрее.
На днях было сделано еще одно интересное открытие. Ученые
из Гарвардского университета сформулировали пять условий, соблюдение
которых позволит увеличить продолжительность жизни на десятилетие,
сообщает Правила достаточно просты: полезная
пища, регулярные физические упражнения, поддержание нормального веса, отказ
от курения и умеренное употребления алкоголя.