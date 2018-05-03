Виталина Цымбалюк-Романовская снова появилась в студии Пусть говорят Первого канала. На примере бывшей супруги народного артиста Армена Джигарханяна гости и эксперты обсудили тему неравного брака.

Виталина Цымбалюк-Романовская снова появилась в студии"Пусть говорят" Первого канала. На примере бывшей супруги народного артистаАрмена Джигарханяна гости и эксперты обсудили тему неравного брака.Виталина заявила, что о недавней госпитализации метра узналаот журналистов. Экс-возлюбленная Джигарханяна поведала, что не знает,где находится Армен Борисович, в каком медицинском учреждении лечится и неможет ничего рассказать о его состоянии. Также она посоветовала не доверятькомментариям друзей артиста, так как те могут распространять непровереннуюинформацию."Я считаю, что посторонние люди, которых он называетдрузьями, они нас развели, без его, может быть, ведома, потому что я с ним неразу не поговорила. Интервью Армена Борисовича мы не видим уже полгода, но занего говорит какой-то друг… От нас Армена Борисовича прячут и мне это не нравится",– добавила Цымбалюк-Романовская. Также пианистка отметила, что отстанетот метра, в том случае, если Джигарханян будет жить в окружении близких людей, к примеру, вобществе второй жены ТатьяныСергеевны Власовой."Поскольку наша история является публичной и некрасивой, ясвоим поведением подаю пример и, может быть, надежду, другим женщинам, которыхбросили, незаслуженно оболгали", – объяснила Цымбалюк-Романовская свои частыепоявления в телевизионном эфире. Виталина уверена, что, АрменБорисович будет горд за нее, если увидит передачи, в которых она участвовала.Также пианистка опровергла обвинения в том, что она якобы тайноподсовывала метру психотропные и стимулирующие потенцию препараты. "У меня домабыл обыск, ко мне в первые дни пришли люди, я об этом не знала... они вынесли все,что могли вынести… если бы там были какие-то препараты или следы от них, они быэто мне предъявили", – оправдывалась Виталина. Также она отметила, что АрменБорисович с 2009 года не принимал лекарств, повышающих либидо, из-заперенесенного инсульта. До 2015 года он справлялся со своим супружеским долгомбез помощи специальных средств и их интимная жизнь была насыщена.Обсуждая тему неравного брака, эксперты вспомнили другихпрославленных метров, которые на склоне лет решили связать свою жизнь с молодымибарышнями: Валерия Золотухина, Евгения Евстигнеева и Александра Пороховщикова. Присутствующие провелитрагические параллели, объединяющие Ирину Пороховщикову (жену народного артиста АлександраШалвовича Пороховщикова) и Цымбалюк-Романовскую. Обе на момент заключения брака были младшесвоих мужей на много лет, их супруги таинственным образом исчезали иоказывались в закрытых от посторонних больничных палатах.В конце передачивыступила адвокат экс-жены народного артиста Армена ДжигарханянаЛариса Широкова. Юристотметила, что в тот день, когда стало известно о госпитализации метра, она иВиталина бросили все силы на поиск информации о состоянии Джигарханяна, перепуганные женщины не спали всю ночь и очень переживали. По мнению Широковой, шумиху вокругздоровья народного артиста, подняли недоброжелатели Цымбалюк-Романовской длятого, чтобы сделать пианистку виновницей болезненного состояния метра.