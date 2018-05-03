Пользователи Сети решительно подписываются под петицией с призывом лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста за клип Цвет настроения синий. Прошение уже поддержали более четырех тысяч человек. О причинах такой бурной реакции рассказал постоянны консультант Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Пользователи Сети решительно подписываются под петицией спризывом лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста за клип "Цветнастроения синий". Прошение уже поддержали более четырех тысяч человек. Опричинах такой бурной реакции рассказал постоянны консультант Dni.Ru член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Специалист отметил, что, выпустив провокационный клип, Киркоров просто-напросто девальвировал присвоенное ему звание. Отборный мат, неприличные жесты, распущенное и развратное поведениеизображенные певцом в музыкальном ролике, настроили против ФилиппаБедросовича не только поборников морали, но и преданных поклонников, которые в последнее время не узнают своего любимца и перешли от слов восхищения к жесткой критике."Это весьма тревожный сигнал. У меня вполне хватает чувстваюмора и клип уж точно не оскорбил мои чувства, но грань в этой пародии, на мойвзгляд, он перешел. Тонкую грань между хайпующим рэпером или рокером и народнымартистом России. Но дело даже и не в этом. После каждой из скандальныхситуаций, будь то "розовая кофточка" или режиссер Яблокова, Киркоровсловно очищался от того слоя грязи, который к нему успевал прилипнуть ипревращал его из всеми любимого артиста в истеричного деспота. Эта петиция, намой взгляд, может снова его спустить с небес на землю и показать, что он всвоем творчестве зашел совершенно не туда", – отметил Манукян."Я даже в страшном сне не могу себе представить, чтобы, кпримеру, Леонид Быков в своих фильмах, пусть даже в шуточной форме,пропагандировал бы употребление алкоголя детьми или открытое употреблениененормативной лексики и неприличных жестов", – продолжил свою мысль эксперт. "Илиже сложно себе такое представить нечто подобное с участием Николая Крючкова. Ямогу привести еще очень много примеров артистов, которые свое звание по жизнинесли гордо и ничего подобного в своем творчестве не позволяли себе, даже впародийных целях", – заметил членэкспертного совета.Эксперт признался Dni.Ru, что уже "врезал" по неприличному клипу, поставив свою подпись подпетицией. "Сделал я это не потому, что непременно хочу, чтобы у ФилиппаБедросовича отобрали это звание, а для того, чтобы он задумался над такимпонятием как самоцензура. Она просто обязана быть у народных артистов страны",– объяснил свою позицию Вадим Манукян.