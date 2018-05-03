Пользователи Сети решительно подписываются под петицией с
призывом лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста за клип Цвет
настроения синий. Прошение уже поддержали более четырех тысяч человек. О
причинах такой бурной реакции рассказал постоянны консультант Dni.Ru член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Пользователи Сети решительно подписываются под петицией с
призывом лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста за клип "Цвет
настроения синий". Прошение уже поддержали более четырех тысяч человек. О
причинах такой бурной реакции рассказал постоянны консультант Dni.Ru член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Специалист отметил, что, выпустив провокационный клип, Киркоров просто-напросто девальвировал присвоенное ему звание. Отборный мат, неприличные жесты, распущенное и развратное поведение
изображенные певцом в музыкальном ролике, настроили против Филиппа
Бедросовича не только поборников морали, но и преданных поклонников, которые в последнее время не узнают своего любимца и перешли от слов восхищения к жесткой критике.
"Это весьма тревожный сигнал. У меня вполне хватает чувства
юмора и клип уж точно не оскорбил мои чувства, но грань в этой пародии, на мой
взгляд, он перешел. Тонкую грань между хайпующим рэпером или рокером и народным
артистом России. Но дело даже и не в этом. После каждой из скандальных
ситуаций, будь то "розовая кофточка" или режиссер Яблокова, Киркоров
словно очищался от того слоя грязи, который к нему успевал прилипнуть и
превращал его из всеми любимого артиста в истеричного деспота. Эта петиция, на
мой взгляд, может снова его спустить с небес на землю и показать, что он в
своем творчестве зашел совершенно не туда", – отметил Манукян.
"Я даже в страшном сне не могу себе представить, чтобы, к
примеру, Леонид Быков в своих фильмах, пусть даже в шуточной форме,
пропагандировал бы употребление алкоголя детьми или открытое употребление
ненормативной лексики и неприличных жестов", – продолжил свою мысль эксперт. "Или
же сложно себе такое представить нечто подобное с участием Николая Крючкова. Я
могу привести еще очень много примеров артистов, которые свое звание по жизни
несли гордо и ничего подобного в своем творчестве не позволяли себе, даже в
пародийных целях", – заметил член
экспертного совета.
Эксперт признался Dni.Ru, что уже "врезал" по неприличному клипу, поставив свою подпись под
петицией. "Сделал я это не потому, что непременно хочу, чтобы у Филиппа
Бедросовича отобрали это звание, а для того, чтобы он задумался над таким
понятием как самоцензура. Она просто обязана быть у народных артистов страны",
– объяснил свою позицию Вадим Манукян.