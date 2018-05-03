Стартовала 25 реабилитационная смена для детей, перенесших тяжелые заболевания, благотворительного Фонда «Шередарь».

Стартовала 25 реабилитационная смена для детей, перенесших тяжелые заболевания, благотворительного Фонда «Шередарь».Недельную реабилитацию пройдут более 80 детей из 33 регионов России — от Москвы до Красноярска, а также из Беларуси и Казахстана. В этот раз реабилитационный центр «Шередарь» принимает ребят 7-12 лет.Все дети, приезжающие в «Шередарь», — маленькие герои. Они пережили борьбу со смертельной болезнью — раком. Но болезнь не прошла бесследно: боль, лекарства, больничные палаты — все это ограничило их круг общения, лишило прежних интересов, увлечений и друзей. Фонд «Шередарь» помогает детям вернуться к нормальной здоровой жизни. Психолого-социальные реабилитационные программы направлены на то, чтобы дети научились ставить новые цели, видеть смысл в жизни, находить друзей и преодолевать трудности. В этом ему помогают волонтеры «Шередаря» — 80 волонтеров помогают, направляют и оказывают поддержку детям на этой смене.Каждый день ребенка в «Шередаре» насыщен. Здесь с ним занимаются в творческих мастерских, он плавает на байдарках и катается на лошадях, покоряет веревочный парк и участвует в концертах. В этом году «Шередарь» планирует построить спортивный комплекс с футбольным полем, беговой дорожкой и волейбольными площадками.Каждый может помочь развивать бесплатную реабилитацию в России. Для этого можно поддержать фонд «Шередарь»: подписать петицию на или помочь построить .