Об этом сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова, передает «Интерфакс».

Ветераны Великой Отечественной войны теперь будут ежегодно получать по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы. Об этом сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова, передает «Интерфакс». Решение о дополнительной выплате ранее принял Владимир Путин. Раньше дополнительные деньги выплачивались только в юбилейные годы. Кроме того, с 1 апреля для участников, инвалидов войны, ветеранов боевых действий, лиц, достигших 80-летнего возраста, социальные пенсии проиндексировали почти на 3 процента.