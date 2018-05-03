Основные работы выполняются МКУ «Благоустройство», но администрации районов города, волонтеры и школьники принимают активное участие в обустройстве мемориалов, в поддержании их в чистоте и порядке.

До 6 мая во Владимире отремонтируют все мемориалы воинской славы. Основные работы выполняются МКУ «Благоустройство», но администрации районов города, волонтеры и школьники принимают активное участие в обустройстве мемориалов, в поддержании их в чистоте и порядке. В списке — порядка 10 объектов: Князь-Владимирское кладбище, Мемориал погибшим воинам в мкр. Оргтруд, Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Семязино, Обелиск воинам павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в мкр. Юрьевец, Мемориал памяти владимирцев, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на Площади Победы Владимира, Обелиск в память односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на ул. Лунёвская, «Голос истории» - памятник диктору Левитану, Памятник Детям войны, Стела погибшим воинам (мкр. Лесной), Памятник погибшим воинам к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (мкр. Энергетик).