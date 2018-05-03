За последние четыре года свободных площадей в ММДЦ Москва-Сити стало меньше в 2,5 раза. Сейчас без владельца или арендатора остаются 130 тысяч квадратных метров, говорится в исследовании компании KnightFrank.

При этом аналитики утверждают, что к концу года свободных площадей станет еще меньше – останется лишь 9%. В результате в "Москва-Сити" объем вакансии будет ниже, чем в среднем по рынку.Причина сокращения свободных площадей в деловом центре – низкий объем нового строительства. До конца года в районе введут в эксплуатацию только один объект - "ОКО", на 26 тысяч квадратных метров. До конца 2019 года собираются ввести в эксплуатацию комплекс NevaTowers, офисная составляющая в котором – около 50 тысяч квадратов.На сегодняшний день в "Москва-Сити" введено в эксплуатацию 12 зданий. Объем площадей, пригодных для аренды, составляет 1,153 миллиона квадратных метров.Основной спрос на офисы в районе сформирован российскими компаниями – на их долю приходится 74% спроса. Оставшаяся часть – иностранные арендаторы и владельцы. При этом, в 2007-2010 годах, когда первые объекты только выходили на рынок, иностранных арендаторов и владельцев было 60%. С увеличением объема предложения доля иностранцев размывалась растущим спросом со стороны российского бизнеса - банки, некоммерческие организации, ТЭК, сфера услуг.