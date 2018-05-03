Дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская (Овечкина) опубликовала в Stories на своей страничке в Instagram видео сестры Марии Нахапетовой. 38-летняя актриса выглядит болезненно худой.

Дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская (Овечкина) опубликовала в Stories на своей страничке в Instagram видео сестры Марии Нахапетовой.38-летняя актриса выглядит болезненно худой."Мать 2 детей… Бесит слегка",– подписала супруга хоккеиста Александра Овечкина свой пост. На кадрах Мария загораетв купальнике на пляже. При этом видно, как выделяются ее тазовые кости, плотно обтянутыекожей.Отметим, что средняя дочьВеры Глаголевой воспитывает сыновей Кирилла и Мирона.Действительно, для женщины, родившей двоих детей, она выглядит слишком худой,даже изможденной."Мои подписчикипереживают, что ты не ешь", – говорит Шубская в следующем мини-видео, снимаясестру за трапезой. Мария при этом улыбается, смотря в камеру. Стол уставленразличными яствами, – судя по всему, девушки ужинают.Мария Нахапетова родилась 28 июня 1980 года в Москве. ДочьРодиона Нахапетова и Веры Глаголевой. Художница, занималасьоформлением книг, пишет картины, в основном работает в анималистическом жанре.Ее портреты животных пользуются большой популярностью. Мария снимаетсяв кино.Напомним, ВераГлаголева умерла 16 августа прошлого года в Германии, куда приехала наплановое обследование. Несколько лет знаменитость боролась с онкологическимзаболеванием. 19 августа звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.