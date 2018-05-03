В связи с репетицией Парада Победы на Красной площади в четверг, 3 мая, вечером и в ночь на пятницу в центре Москвы будут перекрыты несколько участков улиц.

В связи с репетицией Парада Победы на Красной площади в четверг, 3 мая, вечером и в ночь на пятницу в центре Москвы будут перекрыты несколько участков улиц.Так, с 17:00 будет ограничено движение на улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, участке Садового кольца и Тверской улице. Возобновлять движение транспорта будут поэтапно после прохода техники, передает ТАСС. С 22:40 нельзя будет проехать по Тверской, Моховой, Большой Никитской, Большой Дмитровке и Охотному Ряду.В ночь на 4 мая во время возвращения военной техники с репетиции поэтапно будут перекрывать участки Звенигородского шоссе от улицы Нижние Мневники до Красной Пресни, Баррикадной и Садово-Кудринской улиц, Триумфальную площадь и Тверскую улицу. Движение транспорта будет возобновлено после прохода колонны техники.В ночной тренировке на Красной площади примут участие 33 парадных расчета пеших колонн, более 12,5 тысячи военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения и военной техники. Запланированная репетиция предполагает вынос Знамени Победы, приветствие парадными расчетами министра обороны РФ, прохождение торжественным маршем пеших парадных расчетов, проезд военной техники из состава механизированной колонны, организацию музыкального сопровождения военного парада сводным оркестром, передает "Интерфакс".Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что комплекс городского хозяйства завершил подготовку столицы к проведению Парада Победы: специалисты проверили состояние дорожного полотна, мостов и переходов, а также нанесли временную разметку для движения военной техники.