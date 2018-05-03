03.05.2018

2018-05-03 12:25:26

Двое мертвых мужчин несколько часов пролежали в туалете Макдональдса в центре Москвы

Тела двух мужчин среднего возраста были обнаружены в туалете ресторана быстрого питания Макдональдс, передает . Сообщается, что на момент обнаружения оба были мертвы около двух-трех часов. Рядом с трупами были найдены два медицинских шприца и флакон с жидкостью. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.