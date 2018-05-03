Центр информационных коммуникаций Рейтинг в рамках проекта Национальный рейтинг опубликовал новое исследование эффективности деятельности глав российских регионов. Результаты получены путем заочного анкетирования, а также опросов представителей экспертного сообщества, которые проводились в марте-апреле 2018 года.

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг" опубликовал новое исследование эффективности деятельности глав российских регионов. Результаты получены путем заочного анкетирования, а также опросов представителей экспертного сообщества, которые проводились в марте-апреле 2018 года.Специалисты Центра отмечают, что рейтинг составлялся, вчастности, с использованием ряда положений методики Уильяма Гордона("Синектики"). Ключевой в этих рамках являлась установки о повышенииуровня оценок в случае привлечения в качестве респондентов как экспертов узкойспециализации, так и представителей различных, отличающихся друг от другапрофессий. Таким образом, в рейтинге российских губернаторов задействованмаксимально широкий круг специалистов, экспертов самой широкой профессиональнойпринадлежности.По словам авторов исследования, такой состав позволяетсделать итоговый результат демократичнее, более приближенным к мнению простыхграждан. Рассылаемые экспертам анкеты позволяют аналитику не только высказатьличную оценку, но и обосновать сделанные выводы. Это, в свою очередь, даетвозможность тщательнее выявить причины успеха или провала в деятельностируководителей субъектов Федерации."Конфиденциальный статус заочного анкетирования являетсяважным способом повышения искренности респондентов. Те эксперты, которые хотелипублично высказать свое мнение, по согласованию с редакцией ЦИК "Рейтинг",получали такую возможность", – отметили в Центре информационных коммуникаций.Теперь, непосредственно, к лидерам. В их числе – главаТюменской области Владимир Якушев, руководитель Ямало-Ненецкого автономногоокруга (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин, а также губернатор Тульской области АлексейДюмин. Затем следуют мэр Москвы Сергей Собянин, глава Белгородчины ЕвгенийСавченко, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, президент РеспубликиТатарстан Рустам Минниханов, руководители Калужской области и Краснодарскогокрая Анатолий Артамонов и Вениамин Кондратьев, а также глава Чечни РамзанКадыров.По словам политолога, руководителя агентства"социальные коммуникации" Ильи Паймушкина, составленный переченьточно отразил лидеров среди глав субъектов. Эксперт отметил, что главныекритерии ранжирования губернаторов – динамика экономического развития региона,качество жизни людей, стабильная внутриполитическая ситуация. "Заслуженнопервое место занимает Владимир Якушев, который на протяжении длительноговремени успешно занимается развитием Тюменской области", – сказалПаймушкин.Политолог также назвал заслуженным второе место главы ЯНАОДмитрия Кобылкина. Эксперт отметил, что Ямало-Ненецкий автономный округдемонстрирует хорошие показатели в экономике, в том числе в деле развитияинфраструктурных промышленных проектов. "Также заметна практическаяактивность губернатора в арктической теме", – добавил аналитик.Что касается главы Тульской области Алексея Дюмина, которыйв рейтинге занял почетное третье место, то, по словам Паймушкина, в числе егонесомненных заслуг – заморозка внутренних конфликтов в области, привлечениекрупных заказов на местные оборонные предприятия. Дюмин, подчеркнул эксперт,смог заявить о возглавляемом им регионе на федеральном уровне.Высоко оценивает результат главы Тульской области и экспертЦентра информационных исследований "Рейтинг" Алексей Игнатов. По егословам, губернатору удалось избежать серьезных проблем, каких-либо крупныхнедостатков в своей работе. "В целом можно отметить очень позитивный фонуправления губернатора Дюмина. На мой взгляд, умение управлять ровно, безистерии и скандалов – это одно из самых главных достижений Дюмина как главырегиона", – пояснил аналитик.В свою очередь, глава информационно-аналитического агентства"Национальный Эксперт" Михаил Белый отметил, что рейтинг показалрастущий потенциал отдельных глав субъектов Федерации. Среди таких губернаторовон назвал руководителя Дагестана Владимира Васильева, главу Воронежской областиАлександра Гусева, а также тульского губернатора Алексея Дюмина. "Закороткий период этим региональным управленцам удалось не только добитьсязначимых успехов в социально-экономическом развитии вверенных им территорий, нои сохранить стабильность. Например, Васильев сумел провести массовую зачисткуэлит, чем снискал себе уважение как у местных групп влияния, так и уфедералов", – подчеркнул эксперт.Авторы исследования, уверен политолог Сергей Журавский,смогли комплексно оценить как социально-экономические результаты отдельныхрегионов, так и способность их руководителей к менеджменту в кризисныхусловиях. Эксперт предположил, что аутсайдеры перечня в скором времени могутпервыми потерять свое кресло в рамках очередной ротации управленческих кадров."Получается, что они не смогли эффективно работать в экстремальныхусловиях", – пояснил аналитик.Лидеры же рейтинга, полагает он, – это реальныйкадровый резерв, который могут использовать в решении тех или иных задач нетолько на региональном уровне.Такой же точки зрения придерживается политический аналитикДмитрий Михайличенко. Он отметил высокие позиции глав Дагестана, Тульскойобласти. В число заслуг Алексея Дюмина он поставил эффективное решение проблемс вывозом мусора. Стабильно высокие показатели также у руководителей Татарстанаи Башкирии, добавил эксперт. По его словам, обе республики по-разномувыстраивают отношения с федеральных центров, но при этом могут похвастатьсяуспешной социально-экономической динамикой.Высоко оценил результаты работы губернатора Тульской областии глава Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов. "Врегионе отсутствуют серьезные конфликты как внутри местных элит, так и сгражданским обществом. По этому показателю Алексей Дюмин действительно являетсяодним из лучших", – пояснил эксперт.Аналитик указал также на аутсайдеров рейтинга. На еговзгляд, они находятся "на дне" перечня по объективным причинам."Например, глава Хакасии, руководители Волгоградской и Мурманской областейимеют серьезные проблемы – они связаны как с экономикой, так и с отсутствиемсерьезной поддержки", – отметил Иванов.