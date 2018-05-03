Центр информационных коммуникаций Рейтинг в рамках проекта Национальный рейтинг опубликовал новое исследование эффективности деятельности глав российских регионов. Результаты получены путем заочного анкетирования, а также опросов представителей экспертного сообщества, которые проводились в марте-апреле 2018 года.
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг" опубликовал новое исследование эффективности деятельности глав российских регионов. Результаты получены путем заочного анкетирования, а также опросов представителей экспертного сообщества, которые проводились в марте-апреле 2018 года.
Специалисты Центра отмечают, что рейтинг составлялся, в
частности, с использованием ряда положений методики Уильяма Гордона
("Синектики"). Ключевой в этих рамках являлась установки о повышении
уровня оценок в случае привлечения в качестве респондентов как экспертов узкой
специализации, так и представителей различных, отличающихся друг от друга
профессий. Таким образом, в рейтинге российских губернаторов задействован
максимально широкий круг специалистов, экспертов самой широкой профессиональной
принадлежности.
По словам авторов исследования, такой состав позволяет
сделать итоговый результат демократичнее, более приближенным к мнению простых
граждан. Рассылаемые экспертам анкеты позволяют аналитику не только высказать
личную оценку, но и обосновать сделанные выводы. Это, в свою очередь, дает
возможность тщательнее выявить причины успеха или провала в деятельности
руководителей субъектов Федерации.
"Конфиденциальный статус заочного анкетирования является
важным способом повышения искренности респондентов. Те эксперты, которые хотели
публично высказать свое мнение, по согласованию с редакцией ЦИК "Рейтинг",
получали такую возможность", – отметили в Центре информационных коммуникаций.
Теперь, непосредственно, к лидерам. В их числе – глава
Тюменской области Владимир Якушев, руководитель Ямало-Ненецкого автономного
округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин, а также губернатор Тульской области Алексей
Дюмин. Затем следуют мэр Москвы Сергей Собянин, глава Белгородчины Евгений
Савченко, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов, руководители Калужской области и Краснодарского
края Анатолий Артамонов и Вениамин Кондратьев, а также глава Чечни Рамзан
Кадыров.
По словам политолога, руководителя агентства
"социальные коммуникации" Ильи Паймушкина, составленный перечень
точно отразил лидеров среди глав субъектов. Эксперт отметил, что главные
критерии ранжирования губернаторов – динамика экономического развития региона,
качество жизни людей, стабильная внутриполитическая ситуация. "Заслуженно
первое место занимает Владимир Якушев, который на протяжении длительного
времени успешно занимается развитием Тюменской области", – сказал
Паймушкин.
Политолог также назвал заслуженным второе место главы ЯНАО
Дмитрия Кобылкина. Эксперт отметил, что Ямало-Ненецкий автономный округ
демонстрирует хорошие показатели в экономике, в том числе в деле развития
инфраструктурных промышленных проектов. "Также заметна практическая
активность губернатора в арктической теме", – добавил аналитик.
Что касается главы Тульской области Алексея Дюмина, который
в рейтинге занял почетное третье место, то, по словам Паймушкина, в числе его
несомненных заслуг – заморозка внутренних конфликтов в области, привлечение
крупных заказов на местные оборонные предприятия. Дюмин, подчеркнул эксперт,
смог заявить о возглавляемом им регионе на федеральном уровне.
Высоко оценивает результат главы Тульской области и эксперт
Центра информационных исследований "Рейтинг" Алексей Игнатов. По его
словам, губернатору удалось избежать серьезных проблем, каких-либо крупных
недостатков в своей работе. "В целом можно отметить очень позитивный фон
управления губернатора Дюмина. На мой взгляд, умение управлять ровно, без
истерии и скандалов – это одно из самых главных достижений Дюмина как главы
региона", – пояснил аналитик.
В свою очередь, глава информационно-аналитического агентства
"Национальный Эксперт" Михаил Белый отметил, что рейтинг показал
растущий потенциал отдельных глав субъектов Федерации. Среди таких губернаторов
он назвал руководителя Дагестана Владимира Васильева, главу Воронежской области
Александра Гусева, а также тульского губернатора Алексея Дюмина. "За
короткий период этим региональным управленцам удалось не только добиться
значимых успехов в социально-экономическом развитии вверенных им территорий, но
и сохранить стабильность. Например, Васильев сумел провести массовую зачистку
элит, чем снискал себе уважение как у местных групп влияния, так и у
федералов", – подчеркнул эксперт.
Авторы исследования, уверен политолог Сергей Журавский,
смогли комплексно оценить как социально-экономические результаты отдельных
регионов, так и способность их руководителей к менеджменту в кризисных
условиях. Эксперт предположил, что аутсайдеры перечня в скором времени могут
первыми потерять свое кресло в рамках очередной ротации управленческих кадров.
"Получается, что они не смогли эффективно работать в экстремальных
условиях", – пояснил аналитик.
Лидеры же рейтинга, полагает он, – это реальный
кадровый резерв, который могут использовать в решении тех или иных задач не
только на региональном уровне.
Такой же точки зрения придерживается политический аналитик
Дмитрий Михайличенко. Он отметил высокие позиции глав Дагестана, Тульской
области. В число заслуг Алексея Дюмина он поставил эффективное решение проблем
с вывозом мусора. Стабильно высокие показатели также у руководителей Татарстана
и Башкирии, добавил эксперт. По его словам, обе республики по-разному
выстраивают отношения с федеральных центров, но при этом могут похвастаться
успешной социально-экономической динамикой.
Высоко оценил результаты работы губернатора Тульской области
и глава Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов. "В
регионе отсутствуют серьезные конфликты как внутри местных элит, так и с
гражданским обществом. По этому показателю Алексей Дюмин действительно является
одним из лучших", – пояснил эксперт.
Аналитик указал также на аутсайдеров рейтинга. На его
взгляд, они находятся "на дне" перечня по объективным причинам.
"Например, глава Хакасии, руководители Волгоградской и Мурманской областей
имеют серьезные проблемы – они связаны как с экономикой, так и с отсутствием
серьезной поддержки", – отметил Иванов.