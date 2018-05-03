Критики составили рейтинг из 214 музыкантов, которые вошли в Зал славы рок-н-ролла. Последнюю строчку в списке занял американец Джон Бон Джови.

Критики составили рейтинг из 214 музыкантов, которые вошли в Зал славы рок-н-ролла. Последнюю строчку в списке занял американец Джон Бон Джови.Эксперты обосновали столь низкую позицию рокера в списке народных любимцев тем, что его группа Bon Jovi за долгие 30 лет существования коллектива не записала ни одного хита. Критики сходятся во мнении, что музыкантов заботила не столько музыка, сколько их образ в глазах общественности. Бунтарские амбиции Bon Jovi авторы списка называют "чересчур претенциозными и фальшивыми".Предпоследнюю строчку рейтинга заняла группа Queen, которую посчитали самым переоцененным коллективом в истории поп-музыки, передает портал Vulture. Эксперты напомнили, что в США популярность группы быстро угасла и вновь заговорили о ней только после смерти фронтмена Фредди Меркьюри. Третьим худшим в истории рок-н-ролла коллективом стал образованный в 1973 году Journey.Также стало известно, что лучшим рок-музыкантом Зала славы признан Чак Берри, который скончался в 2017 году в возрасте 90 лет. Его называют основателем рока и одним из самых влиятельных представителей американской культуры XX века.Вторую и третью строчку разделили между собой The Beatles и Боб Дилан. В десятку литедеров также попали Джеймс Браун, Элвис Пресли, Принс, группы Ramones и Nirvana, певцы Мадди Уотерс и Бадди Холли.Зал славы рок-н-ролла – музей в США, основанный в 1983 году. Он посвящен наиболее известным и влиятельным исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим влияние на музыкальную индустрию.