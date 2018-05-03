Руководители Формулы-1 готовы отказаться от проведения этапа Королевских гонок в Баку. Сообщается, что вместо Гран-при Азербайджана боссы Ф-1 готовы рассмотреть вариант с еще одним американским этапом – в Майами.

Руководители "Формулы-1" готовы отказаться от проведения этапа "Королевских гонок" в Баку. Сообщается, что вместо Гран-при Азербайджана боссы "Ф-1" готовы рассмотреть вариант с еще одним американским этапом – в Майами.На данный момент, контракт "Формулы-1" с промоутером в Баку действует до 2020 года. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Autosport.Com, боссы гонок собирались начать проводить этап в Майами уже с 2019 года, однако пока против этого выступают жители города, которые не хотят дополнительного источника шума. Впрочем, власти Майами выступают за то, чтобы этап в городе все-таки проводился.Напомним, что в США уже проводится один этап гонок – в Остине.