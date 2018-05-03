Новейший российский гиперзвуковой ракетный комплекс Кинжал появится на Параде Победы 9 мая. Им вооружат два высотных перехватчика МиГ-31, которые пройдут всего в 300 метрах над Красной площадью на скорости около 600 километров в час.

Новейший российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" появится на Параде Победы 9 мая. Им вооружат два высотных перехватчика МиГ-31, которые пройдут всего в 300 метрах над Красной площадью на скорости около 600 километров в час, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Впервые о комплексе "Кинжал" стало известно во время Послания президента Федеральному Собранию. Глава государства рассказал, что эта ракета способна разгоняться до 10 скоростей звука. Поэтому ее невозможно перехватить никакими комплексами ПВО. Они ее просто не догонят. Основные цели для "Кинжала" – группы кораблей противника или важные наземные объекты.Истребитель-перехватчик МиГ-31 – это боевой самолет, который делает ставку на скорость, высоту и дальность полета. Он может подниматься на 20 километров и разгоняться до 3 тысяч километров в час. А в апреле 2016 года перехватчик установил рекорд – провел в воздухе семь часов и пролетел 8 тысяч километров.Сейчас в российские войска поступает модификация с литерами БМ. Она отличается от базовой модели, прежде всего, современным бортовым оборудованием. На нее установили радиолокационную станцию, которая обнаруживает вражеский самолет за 320 километров и одновременно способна сопровождать 24 воздушных цели.