Писатель-сатирик Аркадий Инин отмечает 80-летие. Из них 58 лет он живет с одной женой – Инной Гуревич. Хотя в его кругу немало тех, кто любит молодые тела.

Писатель-сатирик Аркадий Инин отмечает 80-летие. Из них 58 лет он живет с одной женой – Инной Гуревич. Хотя в его кругу немало тех, кто любит молодые тела."Мой друг и сосед Витя Мережко ( сценарист, кинорежиссер, драматург – Прим. ред.) любит молодых девушек, и ничего с этим не поделаешь, – улыбается Инин. – Я его все время по этому поводу подначиваю. Он похоронил жену, вырастил детей, больше ему жениться и не надо, вот и гуляет".Мережко не женится, видимо, потому, что перед глазами пример обманутого молодухой ровесника Армена Джигарханяна. Тот в свое время млел: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" Мережко, оказывается, тоже падкий на сексуальные попочки!"Армена Борисовича не нам судить. У каждого своя правда. Вот сейчас поглядите – многие девушки готовы переспать с влиятельным мужчиной за роль", – утверждает Инин. Молодая Цымбалюк-Романовская, надо заметить, прыгнула к дряхлому актеру с выгодой – стала директором его театра, получила квартиры и денежки. А теперь зарабатывает, как говорят, миллионы на телеэфирах, где рассказывает о жизни с великими артистом."Я подметил, что все женщины условно делятся на два типа. Одни гордо в компаниях заявляют: "Я спала вчера с Кобзоном". А другие: "Вчера не дала Кобзону". Я и сам не упускаю случая поприставать к женщинам, но бескорыстно, без намеков, а просто из радости общения. За коленку ухвачу, приобниму, покажу свое мужское внимание. Почему нет? Вот если корыстно – "ты мне это, а я тебе – то", – противно. А если просто так – прекрасно!", – цитирует Инина