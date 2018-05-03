Аномально жаркая погода, более характерная для июля, сохранится в Москве до субботы. Затем синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами и понижение температуры.

Аномально жаркая погода, более характерная для июля, сохранится в Москве до субботы. Затем синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами и понижение температуры.Как сообщил "Интерфаксу" глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, майская погода известна своей изменчивостью. Вчера среднесуточная температура в Москве была более 19 градусов, что по климату больше, чем в самый жаркий день июля. Конечно, температура будет понижаться, но, тем не менее, температурный фон все равно останется существенно выше многолетних значений.По данным Росгидромета, в четверг будет тепло и солнечно. Ночь на пятницу также будет теплой — в самые холодные утренние часы не ниже 9-11 градусов, днем 4 мая — до плюс 25, без осадков. Но к субботе, 5 мая, ожидаются гроза и ливни. Ветер до 17 метров в секунду. Температура воздуха — до 25 градусов. В ночь на воскресенье, 6 мая, дожди продолжатся, не исключены грозы. Днем интенсивность осадков уменьшится, они пройдут только местами, облака начнут уходить. Днем в Москве столбики термометров отступят к отметке 17-20 градусов, по области — до 15 градусов.7 и 8 мая, осадков не ожидается, ночью — около 9 градусов выше нуля, днем — в диапазоне 15-19.