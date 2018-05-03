Звезда Мстителей Элизабет Олсен пожаловалась на слишком вульгарный костюм. В фильмах Marvel актриса играет Алую Ведьму.

Звезда "Мстителей" ЭлизабетОлсен пожаловалась на слишком вульгарный костюм. В фильмах Marvel актрисаиграет Алую Ведьму.По словам Элизабет, у всехженских персонажей грудь сверху прикрыта. Но Алая Ведьма стала почему-тоисключением. В фильме "Мстители: Войнабесконечности", артистка просила костюмеров сделать ей болееконсервативный наряд.Олсенсчитает, что слишком откровенный корсет ее персонажуне подходит. По ее мнению, супергерой не должен носить обтягивающее белье.Знаменитости не нравится, что ее грудь слишком оголена."Мненравятся корсеты, но я бы хотела, чтобы он был выше. У всехгероев в фильме есть вещи, которые их закрывают,но не у меня. Я бы хотела хотя бы немного прикрытьгрудь", – цитирует Элизабет журнал Elle.Американская актриса Олсен дебютировала на экране в 1994 году, сыграв небольшую роль в фильме "Веселенькие денькина диком западе", где главные роли сыграли ее сестры. До этого Элизабетпоявилась в нескольких видео сестер в роли самой себя. Снялась в музыкальномклипе "Carlotta" на песню "The Queen".В 2011 году она получила хорошие отзывы от критиков заисполнение главной роли в фильме "Марта, Марси Мэй,Марлен". В ее фильмографии – порядка двух десятков картин.