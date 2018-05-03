Единая Россия меняется и будет меняться в дальнейшем. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, основной смысл обновления – более эффективное решение проблем граждан и обеспечение прорыва, обозначенного Владимиром Путиным. В скором времени ЕР подготовит документ для своих сторонников и избирателей, в котором будут даны ответы на главные вопросы об идеологии партии, которые помогут им более детально разобраться в базовых ценностях партии.
"Единая Россия" меняется и будет меняться в дальнейшем. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, основной смысл обновления – более эффективное решение проблем граждан и обеспечение прорыва, обозначенного Владимиром Путиным. В скором времени "ЕР" подготовит документ для своих сторонников и избирателей, в котором будут даны ответы на главные вопросы об идеологии партии, которые помогут им более детально разобраться в базовых ценностях партии.
Андрей Турчак возглавляет генсовет "ЕР" уже
полгода. За это время, по его слова, был показан главный результат – "эффективная
работа партии на прошедших главных выборах страны – выборах президента". По
его словам, работа партии была выстроена таким образом, что "Единая
Россия" обозначила свою поддержку национальному лидеру, а также сыграла
свою роль в кампании, включая мобилизацию партийцев и сторонников, организацию
наблюдения за голосованием.
Важнейшим итогом является и то, что в партии стартовало
обновление. "Это, на мой взгляд, один из показателей того, что у нас есть
серьезный потенциал, и мы способны и готовы развиваться вместе со страной, -
подчеркнул секретарь генсовета партии. – Но безусловным мерилом всех запущенных
новаций и дискуссий в партии является уровень доверия и поддержки среди граждан
и, как следствие, результаты на выборах". Турчак добавил, что решения о
развитии партии и ее участии в реализации послания президента будут озвучены на
партконференции в мае.
По его словам, одна из главных тем в нынешней партийной
повестке – ребрендинг "Единой России". Причем речь идет не о простой
смене вывески, а о развитии, обновлении, повышении эффективности партийной
работы. Это все, считает Андрей Турчак, необходимо партии, несмотря на "успехи
и политическое первенство "ЕР". "Посмотрите любые исследования социологов
о проблемах внутри общества, и вы увидите, что там те же проблемы, о которых
говорят внутри "Единой России", – сказал он.
"Давайте будем честными перед собой: нам есть
над чем работать".
Секретарь генсовета партии подчеркнул, что крупнейшая
политическая сила страны на сегодняшний день имеет потенциальную возможность
представлять во власти почти весь спектр политических и социальных запросов
колоссальной социальной группы – тех, кто считает себя сторонником Владимира
Путина, тех, кто поддерживает его курс. Движение от "партии власти" к партии
"путинского большинства", сказал он, фиксирует давно назревший вектор перемен.
"В этом суть ребрендинга, а не в том, куда
смотрит медведь на партийной эмблеме".
Одной из главных задач партии, подчеркнул Андрей Турчак,
является удержание лидерства. При этом, он призвал не сравнивать "Единую Россию"
с КПСС, которая монополизировала власть. "Это совсем разные вещи", – цитируют
его "Известия". Секретарь генсовета партии напомнил, что в Советском
Союзе, по сути, была однопартийная система. В современных условиях, уверен он, говорить
об однопартийности просто невозможно. "Мы живем в другом обществе", -
заключил Турчак.
Что касается внутрипартийной жизни, то, по его словам, в "ЕР"
постоянно ведутся дискуссии об организации работы. "У нас демократия, -
сказал он. – Вектор развития определяет большинство". Будущее партии широко обсуждается членами
"ЕР" на всех уровнях, в то числе региональном и муниципальном. По
словам Турчака, разворот в регионы является ключевым условием единства партии. "Мы
открыты, и мы свободны в дискуссии", – подчеркнул он.
Привлечению новых молодых людей в политику помогают
различные партийные проекты. Один из них – "ПолитСтартап" – призван помочь тем,
кто впервые решил попробовать свои силы на выборах. На сегодняшний день, по
словам Турчака, речь идет о 24 регионах и более 1100 мандатах. За 10 дней до
окончания приема заявок 642 новичка заявили о желании побороться за возможность
стать депутатом. "Большие надежды здесь мы возлагаем на наставников,
которые помогут своим личным опытом и добрым советом тем, кто делает в политике
первые шаги", – сказал секретарь генсовета "Единой России".
"Сделаем
все, чтобы из участников проекта вместе с опытными наставниками подготовить и
новых специалистов для партии, и новых лидеров".
Андрей Турчак напомнил, что главная цель обновления партийных
кадров заключается в том, чтобы "ЕР" стала ближе к людям, смогла эффективнее
решать проблемы граждан, улучшать жизнь в России, обеспечить прорыв, о котором
говорил президент в своем послании. "Мы будем меняться, – заверил он. Нет
у партии сугубо внутренних дел, и нет более важных задач. Вся наша работа – в
интересах России".