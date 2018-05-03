Единая Россия меняется и будет меняться в дальнейшем. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, основной смысл обновления – более эффективное решение проблем граждан и обеспечение прорыва, обозначенного Владимиром Путиным. В скором времени ЕР подготовит документ для своих сторонников и избирателей, в котором будут даны ответы на главные вопросы об идеологии партии, которые помогут им более детально разобраться в базовых ценностях партии.

"Единая Россия" меняется и будет меняться в дальнейшем. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, основной смысл обновления – более эффективное решение проблем граждан и обеспечение прорыва, обозначенного Владимиром Путиным. В скором времени "ЕР" подготовит документ для своих сторонников и избирателей, в котором будут даны ответы на главные вопросы об идеологии партии, которые помогут им более детально разобраться в базовых ценностях партии.Андрей Турчак возглавляет генсовет "ЕР" ужеполгода. За это время, по его слова, был показан главный результат – "эффективнаяработа партии на прошедших главных выборах страны – выборах президента". Поего словам, работа партии была выстроена таким образом, что "ЕдинаяРоссия" обозначила свою поддержку национальному лидеру, а также сыграласвою роль в кампании, включая мобилизацию партийцев и сторонников, организациюнаблюдения за голосованием.Важнейшим итогом является и то, что в партии стартовалообновление. "Это, на мой взгляд, один из показателей того, что у нас естьсерьезный потенциал, и мы способны и готовы развиваться вместе со страной, -подчеркнул секретарь генсовета партии. – Но безусловным мерилом всех запущенныхноваций и дискуссий в партии является уровень доверия и поддержки среди граждани, как следствие, результаты на выборах". Турчак добавил, что решения оразвитии партии и ее участии в реализации послания президента будут озвучены напартконференции в мае.По его словам, одна из главных тем в нынешней партийнойповестке – ребрендинг "Единой России". Причем речь идет не о простойсмене вывески, а о развитии, обновлении, повышении эффективности партийнойработы. Это все, считает Андрей Турчак, необходимо партии, несмотря на "успехии политическое первенство "ЕР". "Посмотрите любые исследования социологово проблемах внутри общества, и вы увидите, что там те же проблемы, о которыхговорят внутри "Единой России", – сказал он."Давайте будем честными перед собой: нам естьнад чем работать".Секретарь генсовета партии подчеркнул, что крупнейшаяполитическая сила страны на сегодняшний день имеет потенциальную возможностьпредставлять во власти почти весь спектр политических и социальных запросовколоссальной социальной группы – тех, кто считает себя сторонником ВладимираПутина, тех, кто поддерживает его курс. Движение от "партии власти" к партии"путинского большинства", сказал он, фиксирует давно назревший вектор перемен."В этом суть ребрендинга, а не в том, кудасмотрит медведь на партийной эмблеме".Одной из главных задач партии, подчеркнул Андрей Турчак,является удержание лидерства. При этом, он призвал не сравнивать "Единую Россию"с КПСС, которая монополизировала власть. "Это совсем разные вещи", – цитируютего "Известия". Секретарь генсовета партии напомнил, что в СоветскомСоюзе, по сути, была однопартийная система. В современных условиях, уверен он, говоритьоб однопартийности просто невозможно. "Мы живем в другом обществе", -заключил Турчак.Что касается внутрипартийной жизни, то, по его словам, в "ЕР"постоянно ведутся дискуссии об организации работы. "У нас демократия, -сказал он. – Вектор развития определяет большинство". Будущее партии широко обсуждается членами"ЕР" на всех уровнях, в то числе региональном и муниципальном. Пословам Турчака, разворот в регионы является ключевым условием единства партии. "Мыоткрыты, и мы свободны в дискуссии", – подчеркнул он.Привлечению новых молодых людей в политику помогаютразличные партийные проекты. Один из них – "ПолитСтартап" – призван помочь тем,кто впервые решил попробовать свои силы на выборах. На сегодняшний день, пословам Турчака, речь идет о 24 регионах и более 1100 мандатах. За 10 дней доокончания приема заявок 642 новичка заявили о желании побороться за возможностьстать депутатом. "Большие надежды здесь мы возлагаем на наставников,которые помогут своим личным опытом и добрым советом тем, кто делает в политикепервые шаги", – сказал секретарь генсовета "Единой России"."Сделаемвсе, чтобы из участников проекта вместе с опытными наставниками подготовить иновых специалистов для партии, и новых лидеров".Андрей Турчак напомнил, что главная цель обновления партийныхкадров заключается в том, чтобы "ЕР" стала ближе к людям, смогла эффективнеерешать проблемы граждан, улучшать жизнь в России, обеспечить прорыв, о которомговорил президент в своем послании. "Мы будем меняться, – заверил он. Нету партии сугубо внутренних дел, и нет более важных задач. Вся наша работа – винтересах России".