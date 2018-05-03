Концерты, мастер-классы, большой спортивный праздник, и конечно, парад. Владимир готовится отметить 73 годовщину Великой Победы. Для жителей и гостей города организаторы подготовили насыщенную программу. Массовые мероприятия начнутся уже в эти выходные. Подробнее Маргарита Махрова.
<a href="http://33live.ru/novosti/03-05-2018-kak-otmetim-den-pobedy.html" target="_blank">Как отметим День Победы?</a> - Концерты, мастер-классы, большой спортивный праздник, и конечно, парад. Владимир готовится отметить 73 годовщину Великой Победы. Для жителей и гостей города организаторы подготовили насыщенную программу. Массовые мероприятия начнутся уже в эти выходные. Подробнее Маргарита Махрова.
[url=http://33live.ru/novosti/03-05-2018-kak-otmetim-den-pobedy.html]Как отметим День Победы?[/url] - Концерты, мастер-классы, большой спортивный праздник, и конечно, парад. Владимир готовится отметить 73 годовщину Великой Победы. Для жителей и гостей города организаторы подготовили насыщенную программу. Массовые мероприятия начнутся уже в эти выходные. Подробнее Маргарита Махрова.