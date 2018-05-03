По результатам рассмотрения заявления вам будет направлен электронный образ справки, заверенный электронной подписью сотрудника МВД России...

Сроки оказания услуги: 30 календарных дней.Услуга предоставляется бесплатно.Зарегистрируйтесь и заполните электронную форму заявления на портале https://www.gosuslugi.ru/К заявлению приложите электронные копии всех заполненных страниц паспорта в хорошо читаемом виде.Дальнейшие действия:1. Дождитесь проверки и регистрации заявления.Вы получите уведомление в Личном кабинете.2. Дождитесь результатов рассмотрения заявления.Следите за изменением статуса заявления в Личном кабинете.3. Заберите документ.Вы получаете Справку об отсутствии/наличии судимости.По результатам рассмотрения заявления в ваш Личный кабинет на сайте https://www.gosuslugi.ru/ будет направлен электронный образ справки, заверенный электронной подписью сотрудника МВД России. Эта справка может быть представлена по месту требования, поскольку в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, приравнивается к официальному документу на бумажном носителе.Если в заявке была указана необходимость получения справки в бумажном виде, заберите её в главном информационно-аналитическом центре МВД России или в органе МВД России по месту регистрации или пребывания.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве