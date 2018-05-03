По результатам рассмотрения заявления вам будет направлен электронный образ справки, заверенный электронной подписью сотрудника МВД России...
Сроки оказания услуги: 30 календарных дней.
Услуга предоставляется бесплатно.
Зарегистрируйтесь и заполните электронную форму заявления на портале https://www.gosuslugi.ru/
К заявлению приложите электронные копии всех заполненных страниц паспорта в хорошо читаемом виде.
Дальнейшие действия:
1. Дождитесь проверки и регистрации заявления.
Вы получите уведомление в Личном кабинете.
2. Дождитесь результатов рассмотрения заявления.
Следите за изменением статуса заявления в Личном кабинете.
3. Заберите документ.
Вы получаете Справку об отсутствии/наличии судимости.
По результатам рассмотрения заявления в ваш Личный кабинет на сайте https://www.gosuslugi.ru/ будет направлен электронный образ справки, заверенный электронной подписью сотрудника МВД России. Эта справка может быть представлена по месту требования, поскольку в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, приравнивается к официальному документу на бумажном носителе.
Если в заявке была указана необходимость получения справки в бумажном виде, заберите её в главном информационно-аналитическом центре МВД России или в органе МВД России по месту регистрации или пребывания.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве