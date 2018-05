Как минимум пять человек погибли в катастрофе военно-транспортного самолета С-130 Hercules близ города Саванна в американском штате Джорджия. Уточненные данные приводит канал WCJB, ссылаясь на заявление представителя воздушного крыла американской Национальной гвардии Джеффа Безора. Ранее сообщалось о двух погибших.

Как минимум пять человек погибли в катастрофе военно-транспортного самолета С-130 Hercules близ города Саванна в американском штате Джорджия. Уточненные данные приводит сайт телеканала WCJB, ссылаясь на заявление представителя воздушного крыла американской Национальной гвардии Джеффа Безора. Ранее сообщалось о двух погибших.Сколько человек находились в самолете в момент катастрофы, неизвестно, передает ТАСС. Экипаж C-130 состоит из пяти человек, неизвестно, были ли на борту еще люди. Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико, уточнил он.По сообщению Fox News, С-130 направлялся на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в штате Аризона. Администрация расположенного рядом с местом его крушения международного аэропорта Саванны предупредила о возможных изменениях в расписании вылета регулярных рейсов.Видео с падающим самолетом публикует в "Твиттере" один из пользователей: согласно описанию, кадры были сняты камерами наблюдения в его офисе.Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv— Scott Cohen (@scottoftroy) 2 мая 2018 г.