Сегодня 40 дней со дня трагедии в Кемерове. В храмах по всей стране проходят панихиды по жертвам пожара в торговом центре Зимняя вишня, который унес жизни 60 человек. Большинство из погибших – дети.

Сегодня 40 дней со дня трагедии в Кемерове. В храмах по всей стране проходят панихиды по жертвам пожара в торговом центре Зимняя вишня, который унес жизни 60 человек. Большинство из погибших – дети.В местном кафедральном соборе заупокойную молитву совершит патриарх Кирилл. Перед этим предстоятель посетит место пожара, - сообщаетРасследование причин пожара продолжается. Возгорание в торгово-развлекательном центре возникло 25 марта на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей.В рамках уголовного дела обвинения предъявлены восьми фигурантам, в том числе, руководству комплекса, работникам компании, которая обслуживала систему противопожарной безопасности; экс-главе инспекции областного Госстройнадзора и одному из пожарных, принимавших участие в тушении. Все они арестованы.