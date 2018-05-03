В Сеть попал ролик, на котором запечатлено, как лидер КНДР Ким Чен Ын толкает фотографа, преградившего путь его супруге Ли Соль Чу и супруге президента Южной Кореи Ким Чжон Сук. Корреспондент перекрыл дорогу первым леди двух Корей, чтобы сделать фото, но в этот момент Ким Чен Ын рукой толкает его в плечо, чтобы не мешал проходу женщин. Ранее сообщалось, что 27 апреля лидеры Северной и Южной Кореи провели первые за 11 лет переговоры. Результаты саммита превзошли самые смелые ожидания.

В Сеть попал ролик, на котором запечатлено, как лидер КНДР Ким Чен Ын толкает фотографа, преградившего путь его супруге Ли Соль Чу и супруге президента Южной Кореи Ким Чжон Сук.Корреспондент перекрыл дорогу первым леди двух Корей, чтобы сделать фото, но в этот момент Ким Чен Ын рукой толкает его в плечо, чтобы не мешал проходу женщин.Инцидент произошел 27 апреля во время приёма в "Доме мира", отмечает Life.Ранее сообщалось, что 27 апреля лидеры Северной и Южной Кореи провели первые за 11 лет переговоры. Результаты саммита превзошли самые смелые надежды. Ким Чен Ын заявил, что уже скоро обе Кореи могут объединиться.