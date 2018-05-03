Обворовывал могилы. Полиция задержала грабителя кладбищенского имущества, который похищал металлические цепи с мест захоронений. Грабителем оказался 35-летний житель Судогды. Как выяснилось позже, аналогичные преступления мужчина совершал и в прошлом году.

Обворовывал могилы. Полиция задержала грабителя кладбищенского имущества, который похищал металлические цепи с мест захоронений. Грабителем оказался 35-летний житель Судогды. Как выяснилось позже, аналогичные преступления мужчина совершал и в прошлом году. В ходе обыска у него дома нашли несколько десятков цепей, общая масса которых превысила 2 тонны. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье кража.