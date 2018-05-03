По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Кольчугинском и Муромском районах.

За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 46 человек, среди которых 14 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Кольчугинском и Муромском районах. Лабораторно было исследовано 12 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. В основном люди подверглись нападению клещей в деревнях, придомовых территориях и садово-огородных участках.