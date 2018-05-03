Генетики заявили, что смогут создать клетки, неуязвимые к вирусам и онкологии, уже через десять лет. По их словам, к этому времени люди не будут опасаться ни старения, ни рака, ни радиации.

Генетики заявили, что смогут создать клетки, неуязвимые к вирусам и онкологии, уже через десять лет. По их словам, к этому времени люди не будут опасаться ни старения, ни рака, ни радиации.Для подтверждения своей теории ученые провели эксперимент над клеткой бактерии кишечной палочки. По словам специалистов, с этим геномом было проделано 321 изменение, после чего он стал устойчив к вирусам.При этом генетики отметили, что перепрограммирование клеток растений или млекопитающих потребует больше усилий. Что касается человеческих участков ДНК, то из них необходимо будет удалить 20 тысяч лишних единиц генетического кода, передает портал Stat.Ученые убеждены, что желаемых результатов можно будет добиться уже через десять лет. Более того, человеческие гены будут преобразованы таким образом, чтобы люди стали невосприимчивыми к старению и холоду. Также удастся значительно сократить риск возникновения рака, считают эксперты.Ранее специалисты из Каролинского института Швеции выяснили, что приводит к старению мышц и бессилию. Оказалось, причина в накоплении мутаций в стволовых клетках.