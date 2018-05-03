По сравнению с прошлыми церемониями, сценарий инаугурации президента РФ не претерпел серьезных изменений. В настоящее время подготовка этого мероприятия вступила в финальную стадию.

По сравнению с прошлыми церемониями, сценарий инаугурации президента РФ не претерпел серьезных изменений. В настоящее время подготовка этого мероприятия вступила в финальную стадию, передает ТАСС.Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не будет переезда (президента) так как в этом переезде необходимости нет."Не нужно забывать, что в прошлый раз президент переезжал из Дома правительства в Кремль", — сказал Песков, напомнив, что в 2012 году Владимир Путин заступал на пост президента с позиций премьер-министра."Конечно, кортеж каким-то образом будет использоваться, потому что он переезжает из рабочего корпуса в Большой Кремлевский дворец, но как это будет церемониально, все эти нюансы сейчас дорабатываются", — добавил пресс-секретарь.По словам Пескова, основная часть подготовки фактически завершена, но какие-то нюансы еще дорабатываются. Пресс-секретарь президента отметил также, что рассматривается вопрос о возможности использования во время церемонии нового автомобиля из линейки машин, разрабатываемых в рамках проекта "Кортеж".Инаугурация президента состоится 7 мая. На новый шестилетний срок президентских полномочий заступит действующий глава государства Владимир Путин.