Дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская (Овечкина) опубликовала в Stories на своей страничке в Instagram видео сестры Марии Нахапетовой.
38-летняя актриса выглядит болезненно худой.
Дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская (Овечкина) опубликовала в Stories на своей страничке в Instagram видео сестры Марии Нахапетовой.
38-летняя актриса выглядит болезненно худой.
"Мать 2 детей… Бесит слегка",
– подписала супруга хоккеиста Александра Овечкина свой пост. На кадрах Мария загорает
в купальнике на пляже. При этом видно, как выделяются ее тазовые кости, плотно обтянутые
кожей.
Отметим, что средняя дочь
Веры Глаголевой воспитывает сыновей Кирилла и Мирона.
Действительно, для женщины, родившей двоих детей, она выглядит слишком худой,
даже изможденной.
"Мои подписчики
переживают, что ты не ешь", – говорит Шубская в следующем мини-видео, снимая
сестру за трапезой. Мария при этом улыбается, смотря в камеру. Стол уставлен
различными яствами, – судя по всему. Девушки ужинают.
Мария Нахапетова родилась 28 июня 1980 года в Москве. Дочь
Родиона Нахапетова и Веры Глаголевой. Художница, занималась
оформлением книг, пишет картины, в основном работает в анималистическом жанре.
Ее портреты животных пользуются большой популярностью. Мария снимается
в кино.
Напомним, Вера
Глаголева умерла 16 августа прошлого года в Германии, куда приехала на
плановое обследование. Несколько лет знаменитость боролась с онкологическим
заболеванием. 19 августа звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.