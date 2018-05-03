На европейских полях определился второй финалист футбольной Лиги чемпионов. В ответном поединке английский Ливерпуль в гостях у Ромы потерпел поражение, но несмотря на это, смог пробиться в финал главного клубного соревнования Европы.

На европейских полях определился второй финалист футбольной Лиги чемпионов. В ответном поединке английский "Ливерпуль" в гостях у "Ромы" потерпел поражение, но несмотря на это, смог пробиться в финал главного клубного соревнования Европы.Счет в поединке был открыт уже в самом начале встречи. Полузащитник римлян Раджа Наингголан сделал неточный пас партнеру по команде, мяч перехватил Роберто Фирмино и сразу же перевел его на Садио Мане, который уже врывался в штрафную площадь и без сопротивления смог поразить ворота "Ромы".Впрочем, хозяева смогли отыграться уже через пять минут. При этом, им помог случай – защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен выносил мяч из вратарской площади от греха подальше, но попал в голову своему партнеру Джеймсу Милнеру, рикошетом от которой игровой снаряд и залетел в собственные ворота – 1:1.