Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности министра энергетики Владимира Потупчика. Глава Минэнерго освобожден от занимаемой должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности министра энергетики Владимира Потупчика.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства, глава Минэнерго освобожден от занимаемой должности "за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса". Сообщается, что в результате проверки было установлено наличие созданного при поддержке и покровительстве лично министра энергетики Потупчика семейного бизнеса, подряда, заключающегося в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства, что способствовало незаконному получению прибыли.Во время ежегодного послания к народу и парламенту 24 апреля Лукашенкораскритиковал работу министра энергетики. В частности, он указал на то, что в стране реализуется масштабный проект — строительство БелАЭС, но до сих пор внятно никто не доложил главе государства, "как станция будет встроена в экономику страны". Тогда же Лукашенко пообещал, что в ближайшее время пройдет совещание в Министерстве энергетики.Ранее от занимаемой должности был освобожден глава концерна "Белэнерго" Евгений Воронов.