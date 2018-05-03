Японские исследователи доказали зависимость риска смерти в случае тяжелейших травм от группы крови. Огромное количество людей попали в зону риска.

Японские исследователи доказали зависимость риска смерти в случае тяжелейших травм от группы крови. Огромное количество людей попали в зону риска.Для проведения эксперимента медики взяли за основу данные о 901 пациенте экстренной помощи. Специалисты фокусировались на больных, которые получили травмы, чреватые летальным исходом.Выяснилось, что смертность среди пациентов с первой группой крови составила 28%. При этом для других групп этот показатель равнялся всего 11%, пишет журнал Critical Care.Медики убеждены, что главной причиной таких результатов может быть то, что у обладателей первой группы крови повешен риск кровопотери из-за ее плохой свертываемости. Это обусловлено низким содержанием гликопротеина плазмы, говорят эксперты.Кроме того, авторы исследования прояснили вопрос, может ли экстренное переливание эритроцитов первой группы кровиповлиять на остановку кровотечения. Также медики сравнили полученные данные с другими группами.Специалисты подчеркнули, что собираются проводить дальнейшие исследования в этой области. По их словам, работ о взаимосвязи группы крови и риска смерти от травм на сегодняшний день крайне мало.