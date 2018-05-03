Племянница великой балерины Майи Плисецкой Анна стала гостьей шоу Привет, Андрей. Женщина рассказала Андрею Малахову о том, как ей работалось с великим артистом Олегом Табаковым.

Племянница великой балерины Майи Плисецкой Анна сталагостьей шоу "Привет, Андрей". Женщина рассказала Андрею Малахову о том, как ейработалось с великим артистом Олегом Табаковым.В 1983 году, будучи одиннадцатилетней девчушкой, АннаПлисецкая покорила сердца миллионов советских граждан, сыграв аристократку ДжейнБэнкс в фильме–мюзикле "Мери Поппинс, до свидания" режиссера Леонида Квинихидзе.Ведущий обратил внимание на то, что Анна, вероятно, получила роль не случайно, а по протекции знаменитой тети.Артистка поспешила оправдаться перед зрителями. "На съемки меня привез мой папа. Был очень серьезный кастинг", – вспоминает Анна. "В то время мало кто мог быть универсальным человеком, что бы сам себе человек мог поставить танцы… и спеть, попасть в ноты, сыграть и станцевать…", – рассказала Плисецкая Малахову.Среди требований к исполнителям были не только актерскийпрофессионализм, но и умение пластично существовать в кадре и бытьмузыкальными. Анна идеально подошла на роль маленькой англичанки: юная барышнясерьезно занималась танцами: на момент съемок она была студенткой академииРусского балета им. А. Я. Вагановой.Анна отметила, что изначально на роль Мери Поппинспригласили Анастасию Вертинскую. Однако в последний момент Квинихидзе решилснимать супругу своего приятеля Максима Дунаевского Наталью Андрейченко.Плисецкая добавила, что участие в мюзикле стало для неепотрясающим опытом. Ведь ей удалось поработать с легендарным метром Олегом Табаковым."Он пришел, посидел на гриме часа полтора, пока его сделали бабой, извините, миссЭндрю. Он сделал мисс Эндрю очень мужеподобной", – с улыбкой вспоминаетактриса.Женщина призналась, что была очень расстроена вестью окончине Олега Павловича, а когда узнала о смерти режиссера Квинихидзе, то не смогласдержать эмоций. "Когда умер Олег Табаков, буквально через какой-то маленькийпериод не стало Леонида Квинихидзе, поэтому у меня произошло наслоение потерь",– рассказала Анна.