Племянница великой балерины Майи Плисецкой Анна стала
гостьей шоу Привет, Андрей. Женщина рассказала Андрею Малахову о том, как ей
работалось с великим артистом Олегом Табаковым.
Племянница великой балерины Майи Плисецкой Анна стала
гостьей шоу "Привет, Андрей". Женщина рассказала Андрею Малахову о том, как ей
работалось с великим артистом Олегом Табаковым.
В 1983 году, будучи одиннадцатилетней девчушкой, Анна
Плисецкая покорила сердца миллионов советских граждан, сыграв аристократку Джейн
Бэнкс в фильме–мюзикле "Мери Поппинс, до свидания" режиссера Леонида Квинихидзе.
Ведущий обратил внимание на то, что Анна, вероятно, получила роль не случайно, а по протекции знаменитой тети.
Артистка поспешила оправдаться перед зрителями. "На съемки меня привез мой папа. Был очень серьезный кастинг", – вспоминает Анна. "В то время мало кто мог быть универсальным человеком, что бы сам себе человек мог поставить танцы… и спеть, попасть в ноты, сыграть и станцевать…", – рассказала Плисецкая Малахову.
Среди требований к исполнителям были не только актерский
профессионализм, но и умение пластично существовать в кадре и быть
музыкальными. Анна идеально подошла на роль маленькой англичанки: юная барышня
серьезно занималась танцами: на момент съемок она была студенткой академии
Русского балета им. А. Я. Вагановой.
Анна отметила, что изначально на роль Мери Поппинс
пригласили Анастасию Вертинскую. Однако в последний момент Квинихидзе решил
снимать супругу своего приятеля Максима Дунаевского Наталью Андрейченко.
Плисецкая добавила, что участие в мюзикле стало для нее
потрясающим опытом. Ведь ей удалось поработать с легендарным метром Олегом Табаковым.
"Он пришел, посидел на гриме часа полтора, пока его сделали бабой, извините, мисс
Эндрю. Он сделал мисс Эндрю очень мужеподобной", – с улыбкой вспоминает
актриса.
Женщина призналась, что была очень расстроена вестью о
кончине Олега Павловича, а когда узнала о смерти режиссера Квинихидзе, то не смогла
сдержать эмоций. "Когда умер Олег Табаков, буквально через какой-то маленький
период не стало Леонида Квинихидзе, поэтому у меня произошло наслоение потерь",
– рассказала Анна.