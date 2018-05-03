Ведущий
Культуры Владислав
Флярковский провел интервью с новым художественным руководителем Табакерки, актером
Владимиром Машковым. Беседа вызвала критику известного журналиста Юрия Дудя.
Ведущий
"Культуры" Владислав
Флярковский провел интервью с новым художественным руководителем "Табакерки", актером
Владимиром Машковым. Беседа вызвала критику известного журналиста Юрия Дудя.
Артист стал невольным участником скандала, разгоревшимися между телеведущим
и блогером. "Всем, кто имеет отношение к интервью и вообще журналистике, стоит
уходить из профессии. Лучше этого видео уже ничего не сделать", – написал Дудь
в своем Twitter.
Флярковский отреагировал на критику блогера. По словам ведущего, в реплике
Дудя он почувствовал "настороженность". Однако он добавил, что благодарен
блогеру за отклик. "Мне приятен подчеркнутый
интерес к моей работе моих коллег", – цитирует Владислава Флярковского радиостанция "Говорит Москва".
На передачу отреагировали и другие журналисты.
Ксения Собчак написала у себя в Twitter: "На вопрос “лучшее интервью и
интервьюер по вашему мнению?” я теперь знаю точный ответ".
Отметим, в беседе с Флярковским Владимир Машков исключительно
уважительно отзывался о своем наставнике Олеге Табакова. "Олег Павлович в нас
многое вложил, много понятий, которые основаны были на практике... Все, что
происходило в моей судьбе и моих товарищей, было осознанно", – сказал Машков.
Напомним, что
предложение возглавить "Табакерку" Владимиру Машкову поступило лично
от министра культуры России Владимира Мединского. Ему предлагали на выбор и
руководство МХТ имени Чехова, но Машков сразу отказался от этого поста в пользу
режиссера Сергея Женовача. В молодости Машков не раз выходил на сцену
"Табакерки".