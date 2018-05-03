Ведущий Культуры Владислав Флярковский провел интервью с новым художественным руководителем Табакерки, актером Владимиром Машковым. Беседа вызвала критику известного журналиста Юрия Дудя.

Ведущий"Культуры" ВладиславФлярковский провел интервью с новым художественным руководителем "Табакерки", актеромВладимиром Машковым. Беседа вызвала критику известного журналиста Юрия Дудя.Артист стал невольным участником скандала, разгоревшимися между телеведущими блогером. "Всем, кто имеет отношение к интервью и вообще журналистике, стоитуходить из профессии. Лучше этого видео уже ничего не сделать", – написал Дудьв своем Twitter.Флярковский отреагировал на критику блогера. По словам ведущего, в репликеДудя он почувствовал "настороженность". Однако он добавил, что благодаренблогеру за отклик. "Мне приятен подчеркнутыйинтерес к моей работе моих коллег", – цитирует Владислава Флярковского радиостанция "Говорит Москва".На передачу отреагировали и другие журналисты.Ксения Собчак написала у себя в Twitter: "На вопрос “лучшее интервью иинтервьюер по вашему мнению?” я теперь знаю точный ответ".Отметим, в беседе с Флярковским Владимир Машков исключительноуважительно отзывался о своем наставнике Олеге Табакова. "Олег Павлович в насмногое вложил, много понятий, которые основаны были на практике... Все, чтопроисходило в моей судьбе и моих товарищей, было осознанно", – сказал Машков.Напомним, чтопредложение возглавить "Табакерку" Владимиру Машкову поступило личноот министра культуры России Владимира Мединского. Ему предлагали на выбор ируководство МХТ имени Чехова, но Машков сразу отказался от этого поста в пользурежиссера Сергея Женовача. В молодости Машков не раз выходил на сцену"Табакерки".