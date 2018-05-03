Страшный сон президента Украины Петра Порошенко становится
реальностью. В Германии началось строительство газопровода из России в Европу Северный поток – 2. А это значит, что все
потуги лидера Незалежной, распинавшегося перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель о
вредности и ненужности проекта, оказались тщетными.
Страшный сон президента Украины Петра Порошенко становится
реальностью. В Германии началось строительство газопровода из России в Европу "Северный поток – 2". А это значит, что все
потуги лидера Незалежной, распинавшегося перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель о
"вредности и ненужности" проекта, оказались тщетными.
Работы начались в городе Лубмин на территории федеральной
земли Мекленбург – Средняя Померания. Об этом сообщает влиятельная немецкая
газета Deutsche Welle.
В настоящее время строители выкапывают котлован и
закладывают фундамент для газовой приемной станции и здания технического
обслуживания. При этом ранее разрешение на возведение 1200-километрового
газопровода выдала Финляндия.
Начало работ непосредственно на территории Германии -
главного бенефициара "Северного потока – 2" в ЕС говорят о том, что
все попытки Украины помешать реализации проекта с треском провалились. А
сколько было разговоров и громких фраз! Президент Незалежной Петр Порошенко очень
любил рассказывать европейским лидерам о якобы "вредности"
газопровода, утверждая, что его строительство приведет к зависимости
европейских государств от России.
Взамен, для транспортировки голубого топлива, он предлагал
украинскую газотранспортную систему – старую, дряхлую и нуждающуюся в глубокой
модернизации. На которую у Киева, естественно, денег нет. Да и в Европе сидят
не дураки: желания вкладываться в столь сомнительный проект ни у кого нет.
Посему искрометные русофобские заявления Порошенко так и
остались пустыми словами. Не помог даже недавний визит лидера Незалежной в
Берлин и его встреча с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель, где президент Украины
чуть ли не на коленях просил немцев отказаться от "Северного потока -
2". В Германии Порошенко выслушали чисто из вежливости, после чего
отправили обратно в Киев. Реализация же проекта газопровода продолжилась своим
чередом.
Напомним, "Северный поток – 2" – строящийся
газопровод из россии в Германию, который должен заменить для транспортировки
голубого топлива украинскую газотранспортную систему. Киев, естественно, крайне
нервно реагирует на подобную перспективу, пытаясь затормозить реализацию
проекта.
С постройкой газопровода украинская ГТС окажется не у дел и
продолжит счастливо догнивать, из-за чего Киев лишится около 10% бюджетных
поступлений, а также остатков политического влияния на европейском континенте.