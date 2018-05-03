Страшный сон президента Украины Петра Порошенко становится реальностью. В Германии началось строительство газопровода из России в Европу Северный поток – 2. А это значит, что все потуги лидера Незалежной, распинавшегося перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель о вредности и ненужности проекта, оказались тщетными.

Страшный сон президента Украины Петра Порошенко становитсяреальностью. В Германии началось строительство газопровода из России в Европу "Северный поток – 2". А это значит, что всепотуги лидера Незалежной, распинавшегося перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель о"вредности и ненужности" проекта, оказались тщетными.Работы начались в городе Лубмин на территории федеральнойземли Мекленбург – Средняя Померания. Об этом сообщает влиятельная немецкаягазета Deutsche Welle.В настоящее время строители выкапывают котлован изакладывают фундамент для газовой приемной станции и здания техническогообслуживания. При этом ранее разрешение на возведение 1200-километровогогазопровода выдала Финляндия.Начало работ непосредственно на территории Германии -главного бенефициара "Северного потока – 2" в ЕС говорят о том, чтовсе попытки Украины помешать реализации проекта с треском провалились. Асколько было разговоров и громких фраз! Президент Незалежной Петр Порошенко оченьлюбил рассказывать европейским лидерам о якобы "вредности"газопровода, утверждая, что его строительство приведет к зависимостиевропейских государств от России.Взамен, для транспортировки голубого топлива, он предлагалукраинскую газотранспортную систему – старую, дряхлую и нуждающуюся в глубокоймодернизации. На которую у Киева, естественно, денег нет. Да и в Европе сидятне дураки: желания вкладываться в столь сомнительный проект ни у кого нет.Посему искрометные русофобские заявления Порошенко так иостались пустыми словами. Не помог даже недавний визит лидера Незалежной вБерлин и его встреча с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель, где президент Украинычуть ли не на коленях просил немцев отказаться от "Северного потока -2". В Германии Порошенко выслушали чисто из вежливости, после чегоотправили обратно в Киев. Реализация же проекта газопровода продолжилась своимчередом.Напомним, "Северный поток – 2" – строящийсягазопровод из россии в Германию, который должен заменить для транспортировкиголубого топлива украинскую газотранспортную систему. Киев, естественно, крайненервно реагирует на подобную перспективу, пытаясь затормозить реализациюпроекта.С постройкой газопровода украинская ГТС окажется не у дел ипродолжит счастливо догнивать, из-за чего Киев лишится около 10% бюджетныхпоступлений, а также остатков политического влияния на европейском континенте.