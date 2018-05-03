Российский хоккеист Дмитрий Соколов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Миннесотой Уайлд. Сообщается, что соглашение между сторонами подписано сроком на три года. В 2016 году хоккеист в седьмом раунде был задрафтован под общим 196 номером.

Российский хоккеист Дмитрий Соколов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Миннесотой Уайлд". Сообщается, что соглашение между сторонами подписано сроком на три года.В 2016 году хоккеист в седьмом раунде был задрафтован под общим 196 номером. Предыдущий сезон россиянин провел в Юниорской лиге Онтарио, где защищал цвета "Садбери" и "Бэрри". В составе обеих команд нападающий за 64 поединка регулярного чемпионата в общей сложности набрал 96 очков (50+46).Соколов является воспитанником омского "Авангарда", где он выступал за фарм-клуб – "Омские ястребы". Также он выступал за молодежную сборную России, за которую на чемпионате мира-2018 сыграл пять игр, и набрал три (1+2) балла.