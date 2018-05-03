В Москве - акция в память о жертвах трагедии в Одессе прошла у Кремля на Аллее городов воинской славы и на набережной Москвы-реки. Участники запустили в небо черные воздушные шары с надписями Помним Одессу. Еще одна акция была около посольства Украины. Акции памяти проходят в 13 странах - в том числе в США, Великобритании, Австрии и Швеции.

В Москве — акция в память о жертвах трагедии в Одессе прошла у Кремля на Аллее городов воинской славы и на набережной Москвы-реки. Участники запустили в небо черные воздушные шары с надписями "Помним Одессу". Еще одна акция была около посольства Украины. Туда люди принесли портреты сожженых в Доме профсоюзов людей и возложили к ним цветы.Акции памяти проходят в 13 странах — в том числе в США, Великобритании, Австрии и Швеции.Воздушные шары, фотографии и страшная цифра 48 напротив слова "убиты". В сердце Евросоюза – Брюсселе – десятки людей вышли на площадь рядом со зданием Европарламента. На одежде значки с надписью "Помните Одессу, остановите фашизм".Шары траурного цвета летели и в небе над Берлином. Там акция в память о жертвах Одесской трагедии прошла на Парижской площади. На большом черном полотне – фотографии погибших.Демонстранты возмущены – с того страшного дня прошло уже четыре года, а виновные до сих пор не наказаны.О необходимости справедливого международного расследования говорили и в Ирландии. Уже в четвертый раз память тех, кто 2 мая 2014-го погиб в Доме профсоюзов – почтили в Дублине. Несколько десятков человек собрались и на площади в центре столицы Дании.А в Греции – в память о жертвах трагедии прошла церковная служба. Храм святой троицы в Афинах – основной приход для русскоязычного населения страны. Они говорят – нужно, чтобы о том, что произошло на юге Украины, узнало как можно больше людей.Дело в том, что западная публика об этом мало что знает. Почему? Потому что западные средства массовой информации об этом практически не писали. И до сих пор украинские власти стараются замять тему. В Одессу не пустили сразу нескольких иностранных журналистов, которые хотели сделать репортажи о трагедии.