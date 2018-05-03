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<a href="http://33live.ru/novosti/03-05-2018-modeli-lada-snova-podorozhali.html" target="_blank">Модели Lada снова подорожали</a> - Вслед за иностранными брендами переписывать ценники начали и российские производители. Так, с мая весь модельный ряд АвтоВАЗа тоже заметно прибавил в цене.