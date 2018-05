Все находившиеся на борту разбившегося в американском штате Джорджия военно-транспортного самолета С-130 Hercules девять человек погибли в результате катастрофы, сообщил Исабело Ривера, представитель Национальной гвардии Пуэрто-Рико, к которой и было приписано отслужившее более 60 лет воздушное судно.

Все находившиеся на борту разбившегося в американском штате Джорджия военно-транспортного самолета С-130 Hercules девять человек погибли в результате катастрофы, сообщил Исабело Ривера, представитель Национальной гвардии Пуэрто-Рико, к которой и было приписано отслужившее более 60 лет воздушное судно. Очевидцы сняли на видео момент падения.Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv— Scott Cohen (@scottoftroy) 2 мая 2018 г.Трагический инцидент произошел около 11:30 (по местному времени) в среду, 2 мая, через несколько минут после взлета — направлявшийся на базу Дэвис-Монтан в штате Аризона "Геркулес" рухнул на шоссе №21 близ Гарден-сити. Тренировочный полет завершился гибелью девяти человек.На кадрах видно, как самолет разворачивает в воздухе, после чего он носом врезается в асфальт. О причинах катастрофы пока что никакой информации не поступало.Разбившийся С-130 эксплуатировался свыше 60 лет, в частности, использовался для спасения американцев с Британских Виргинских островов после урагана "Ирма" и доставки жизненно важных продуктов и медикаментов после прошлогоднего урагана "Мария".