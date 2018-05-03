Жизненный композитора и продюсера Максима Фадеева была не всегда усыпан розами. Случались там и драматические моменты.

Жизненный композитора и продюсера Максима Фадеева была не всегда усыпан розами. Случались там и драматические моменты.В юности будущей эстрадной знаменитости довелось пережить жуткую трагедию – он похоронил товарища. "В курганской школе №40 мы учились вместе всего год, – рассказала одноклассница композитора Лариса Шевелева. – И получилось так, что именно этот период стал для Максима очень сложным: на старице реки утонул его лучший друг Леша Кошанский.По словам бывшей одноклассницы, которые приводит ,Максим тяжело перенес потерю: "После произошедшего Фадеев осунулся, ушел в себя, было страшно на него смотреть".В детские годы Фадеев слыл тем еще задирой и скандалистом. "В то время он отличался непростым, можно сказать даже скверным характером. Часто психовал, нервничал без особой причины, по мелочам. Ему казалось, его никто не понимает. Из-за этого даже ругался с мамой Светланой Петровной. Не зная, как справиться с сыном, та звонила моей родительнице: мол, побеседуй с ним, пожалуйста!" – вспоминает друг детства Фадеева Александр Нужденко.Сегодня все конфликты и скандалы в прошлом. А Фадеева работающие с ним артисты волнуют больше, чем собственные неурядицы. Недавно, как Dni.Ru, он выступил с заявлением о состоянии здоровья Наргиз. "Единственное, к чему мы не были готовы и сейчас вынуждены были перенести несколько концертов – у Наргиз была сильная простуда, которая повторялась из раза в раз, – написал он на своей странице в Instagram – "Сейчас ей гораздо лучше! Наргиз – тот артист, который выступает без выходных и вообще уже чуть ли не живет на сцене".