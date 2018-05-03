Историческая встреча президента США с лидером КНДР может состояться в начале июня в Доме мира на границе между Кореями. Если соглашение о мире на полуострове будет достигнуто, Северная Корея обещает прекратить ядерные испытания и пустить американских наблюдателей на военные объекты. В агитационной войне перемирие уже наступило.

Историческая встреча президента США с лидером КНДР может состояться в начале июня в Доме мира на границе между Кореями. По данным СМИ, Ким Чен Ын не только дал согласие, но и подготовил подарок: в Пхеньяне якобы освобождены трое американцев, осужденных за шпионаж. Если соглашение о мире на полуострове будет достигнуто, Северная Корея обещает прекратить ядерные испытания и пустить американских наблюдателей на военные объекты. В агитационной войне перемирие уже наступило.Военнослужащие КНДР и Южной Кореи приступили к демонтажу громкоговорителей в демилитаризованной зоне одновременно. Хотя боевые орудия войска Севера и Юга отводить от границы пока не готовы, оружие психологической войны — по 40 громкоговорителей на каждой стороне — сегодня демонтировано полностью."Главный вопрос повестки — установить жизнеспособный порядок для улучшения межкорейских отношений и денуклеаризации Корейского полуострова. Первый шаг в этом направлении уже сделан", — говорит министр по делам объединения Республики Корея Чхо Мен Ген.Что станет вторым шагом — пока неизвестно. Очевидно, что ни одно серьезное решение в этой области не будет принято Сеулом без благословения Вашингтона: каковы бы ни были договоренности между Кореями, войска США остаются на территории Корейского полуострова."Войска США, размещенные в Южной Корее, имеют отношение исключительно к союзу двух стран, и не имеют ничего общего с подписанием мирного договора", — говорит представитель администрации президента Республики Корея Ким Ый Гем.Сегодня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин даже предложил за проведенный им вместе с Ким Чен Ыном межкорейский саммит и его результаты наградить Нобелевской премией мира Дональда Трампа. Глава Белого дома свои заслуги отрицать не стал."Нобелевская премия? Что ж, я думаю, президент Мун был очень любезен, когда это предложил. Я хочу достичь мира, это самое главное. Это было большой проблемой и, думаю, она будет решена", — сказал Трамп.Ожидается, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоится в начале июня — и вероятно, на 38-й параллели. Место рядом с синими бараками для переговоров на линии демаркации, через которую в пятницу перешагивал Ким Чен Ын, дает возможность Трампу первым из американских президентов хотя бы одной ногой побывать на территории КНДР. Микрофонные провода за столом переговоров — продолжение демаркационной линии на 38-й параллели.Второго мая в Пхеньян на переговоры прибыл министр иностранных дел Китая Ван И. КНДР готова идти на нормализацию отношений с Вашингтоном и отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии неприкосновенности своего строя. Главный вопрос — кто эти гарантии может ей дать.Китай для Северной Кореи — все равно, что США для Южной. В Пханмунджомской декларации лидеры двух враждующих государств по обе стороны от 38-й параллели наметили множество целей, включая подписание мирного договора и избавление полуострова от ядерного оружия. Но вот как и на каких условиях эти цели будут достигаться, не в последнюю очередь будет зависеть от взаимоотношений двух главных стратегических соперников по обе стороны Тихого океана.