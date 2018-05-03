Скандал на украинском ТВ разгорелся во время дискуссии по поводу пожара в одесском Доме профсоюзов. Пострадавший во время событий 2 мая 2014 года Сергей Дмитриев пытался выяснить, зачем Киев приказал сжигать украинцев.

Скандал на украинском ТВ разгорелся во время дискуссии поповоду пожара в одесском Доме профсоюзов. Пострадавший во время событий 2 мая2014 года Сергей Дмитриев пытался выяснить, зачем Киев приказал сжигатьукраинцев.Скандал разгорелся в эфире украинского телеканала NewsOne. Депутат Рады VIIсозыва Игорь Мирошниченко донимал вопросом о принадлежности Крыма спасшегося вовремя пожара в одесском Доме профсоюзов Сергея Дмитриева. Того же интересовалдругой вопрос."Я вам, как одессит, отвечаю вопросом. Одесситы – этоукраинцы? Почему украинцев сожгли 2 мая 2014 года?", – спросил Дмитриев.Такая постановка проблема вызвала возмущение как у нардепа, так и у ведущеготок-шоу. Одесситу заявили, что оправдывать сожжение людей, конечно, нельзя -однако украинцы имеют право "отстаивать суверенитет собственного государства".2 мая 2014 года жители Одессы вышли на улицы и разбилипалаточный городок, протестуя против государственного переворота в Киеве иполитики новых властей в отношении русскоязычного населения Украины. Группывооруженных националистов при поддержке наемников разгромили городок, загналипротестующих в Дом профсоюзов и подожгли здание. В огне погибли 42 человека.По информации, обнародованной недавно грузинскиминаемниками, доставку неонацистов в Одессу перед трагедией в Доме профсоюзовоплатил лично Петр Порошенко. Наставлял боевиков нынешний спикер Верховнойрады, в то время бывший комендантом Майдана Андрей Парубий. Именно онвпоследствии отдал приказ загнать протестующих в Дом профсоюзов.Тот же Парубий, по словам наемника, позаботился о том, чтобыне было пожарных, когда Дом профсоюзов охватило пламя. Он приказал по рациибоевикам заблокировать дорогу и не пропускать пожарные машины к зданию.