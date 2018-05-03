Скандал на украинском ТВ разгорелся во время дискуссии по
поводу пожара в одесском Доме профсоюзов. Пострадавший во время событий 2 мая
2014 года Сергей Дмитриев пытался выяснить, зачем Киев приказал сжигать
украинцев.
Скандал на украинском ТВ разгорелся во время дискуссии по
поводу пожара в одесском Доме профсоюзов. Пострадавший во время событий 2 мая
2014 года Сергей Дмитриев пытался выяснить, зачем Киев приказал сжигать
украинцев.
Скандал разгорелся в эфире украинского телеканала NewsOne. Депутат Рады VII
созыва Игорь Мирошниченко донимал вопросом о принадлежности Крыма спасшегося во
время пожара в одесском Доме профсоюзов Сергея Дмитриева. Того же интересовал
другой вопрос.
"Я вам, как одессит, отвечаю вопросом. Одесситы – это
украинцы? Почему украинцев сожгли 2 мая 2014 года?", – спросил Дмитриев.
Такая постановка проблема вызвала возмущение как у нардепа, так и у ведущего
ток-шоу. Одесситу заявили, что оправдывать сожжение людей, конечно, нельзя -
однако украинцы имеют право "отстаивать суверенитет собственного государства".
2 мая 2014 года жители Одессы вышли на улицы и разбили
палаточный городок, протестуя против государственного переворота в Киеве и
политики новых властей в отношении русскоязычного населения Украины. Группы
вооруженных националистов при поддержке наемников разгромили городок, загнали
протестующих в Дом профсоюзов и подожгли здание. В огне погибли 42 человека.
По информации, обнародованной недавно грузинскими
наемниками, доставку неонацистов в Одессу перед трагедией в Доме профсоюзов
оплатил лично Петр Порошенко. Наставлял боевиков нынешний спикер Верховной
рады, в то время бывший комендантом Майдана Андрей Парубий. Именно он
впоследствии отдал приказ загнать протестующих в Дом профсоюзов.
Тот же Парубий, по словам наемника, позаботился о том, чтобы
не было пожарных, когда Дом профсоюзов охватило пламя. Он приказал по рации
боевикам заблокировать дорогу и не пропускать пожарные машины к зданию.