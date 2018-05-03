Между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места. Один из них нанес два удара предметом, похожим на нож, своему оппоненту...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.В службу «102» поступило сообщение от мужчины о ножевых ранениях, которые он получил. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Богородское установили, что в 5-м проезде Подбельского между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места. Один из них нанес два удара предметом, похожим на нож, своему оппоненту, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле. Потерпевший был госпитализирован в одну из столичных больниц.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний приезжий. У него изъят нож.Следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73