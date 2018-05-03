Следующие три года российским военнослужащим, военным пенсионерам и гражданским сотрудникам Министерства обороны РФ будут индексировать зарплаты и пенсии на 4%. В 2018 году на это выделят свыше 38 миллиардов рублей.

Следующие три года российским военнослужащим, военным пенсионерам и гражданским сотрудникам Министерства обороны РФ будут индексировать зарплаты и пенсии на 4%. Уже в 2018 году на это выделят свыше 38 миллиардов рублей. Кроме того, ведомство планирует поднять доходы солдат-контрактников и офицеров настолько, чтобы они были не ниже, чем в ведущих отраслях экономики. Пенсии тоже должны повышаться, опережая инфляцию, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании в Министерстве обороны.Также Шойгу коснулся вопроса выполнения государственного оборонного заказа. Он отметил, что в 2018 году военные размещают более трех тысяч семисот заказов на сумму свыше полутора триллионов рублей. Большая часть этих денег, а точнее около 70%, пойдет на покупку новой техники и вооружения. На сегодняшний день 85% всех контрактов уже заключены.В финале выступления министр обороны напомнил, что на нынешнем Параде Победы появятся сразу несколько абсолютно новых образцов вооружения. Среди них, например, современная модификация зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", боевая машина поддержки танков "Терминатор", саперный робот "Уран-6" и ударный дрон "Уран-9". Впервые над Москвой пролетят истребитель пятого поколения Су-57 и высотный перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".